В Україну увірветься циклон: синоптики попереджають про негоду

В Україну 11 грудня увірветься активний циклон, який значно погіршить погоду.Про це розповіла синоптикна своїй сторінці в соцмережі Facebook.Найвідчутніше погіршення погоди буде на півдні та у більшості центральних областей, крім Вінниччини. За її словами, пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, можливі сильні опади, а на дорогах - ожеледиця.Решта території України поки що залишиться у вологому туманному повітрі без істотних опадів.Температура повітря коливатиметься від нуля, на Півдні +2+5, в Криму до +7 градусів.12 грудня циклон охопить негодою більшість України, окрім західних областей. Похолодання, яке трохи підсушить дороги та повітря, прийде в Україну орієнтовно з 15 грудня, з суботи.