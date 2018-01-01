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В Україну увірветься циклон: синоптики попереджають про негоду

В Україну увірветься циклон: синоптики попереджають про негоду
В Україну 11 грудня увірветься активний циклон, який значно погіршить погоду.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Найвідчутніше погіршення погоди буде на півдні та у більшості центральних областей, крім Вінниччини. За її словами, пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, можливі сильні опади, а на дорогах - ожеледиця.

Решта території України поки що залишиться у вологому туманному повітрі без істотних опадів.

Температура повітря коливатиметься від нуля, на Півдні +2+5, в Криму до +7 градусів.

12 грудня циклон охопить негодою більшість України, окрім західних областей. Похолодання, яке трохи підсушить дороги та повітря, прийде в Україну орієнтовно з 15 грудня, з суботи.

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Теги: туман, дощ, негода
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