В Україну увірветься циклон: синоптики попереджають про негоду
Сьогодні, 13:04
В Україну 11 грудня увірветься активний циклон, який значно погіршить погоду.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Найвідчутніше погіршення погоди буде на півдні та у більшості центральних областей, крім Вінниччини. За її словами, пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, можливі сильні опади, а на дорогах - ожеледиця.
Решта території України поки що залишиться у вологому туманному повітрі без істотних опадів.
Температура повітря коливатиметься від нуля, на Півдні +2+5, в Криму до +7 градусів.
12 грудня циклон охопить негодою більшість України, окрім західних областей. Похолодання, яке трохи підсушить дороги та повітря, прийде в Україну орієнтовно з 15 грудня, з суботи.
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Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Найвідчутніше погіршення погоди буде на півдні та у більшості центральних областей, крім Вінниччини. За її словами, пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, можливі сильні опади, а на дорогах - ожеледиця.
Решта території України поки що залишиться у вологому туманному повітрі без істотних опадів.
Температура повітря коливатиметься від нуля, на Півдні +2+5, в Криму до +7 градусів.
12 грудня циклон охопить негодою більшість України, окрім західних областей. Похолодання, яке трохи підсушить дороги та повітря, прийде в Україну орієнтовно з 15 грудня, з суботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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