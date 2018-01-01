Для Центру реабілітації учасників АТО у Луцьку придбали автомобіль. ФОТО

Голова Волинської ОДАпосприяв купівлі автомобіля для потреб Центру реабілітації учасників АТО.Про це повідомили на офіційній сторінці Олександра Савченка у Facebook.Віднедавна у Центрі реабілітації учасників АТО, який знаходить у місті Луцьку на вулиці Привокзальній, 12, функціонує група швидкого реагування. Вона складається більше ніж з двох десятків учасників бойових дій на Сході.За словами керівника Центрущодня троє з них чергують і готові прийти на допомогу побратиму, який, наприклад, захотів скоїти самогубство. Днями для потреб групи швидкого реагування придбали автомобіль – Renault Trafic.«У нас не було машини. Завжди в останній момент ми шукали авто у когось з хлопців. А тепер у нас є власне, яке рятуватиме життя Героям. Дякуємо Олександру Іллічу. Він не обіцяє, а робить», - повідомила Олена Звєрєва.Стало відомо, що атовці звернулися до голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка з проханням посприяти у купівлі автомобілю. Високопосадовець спільно з соціально-відповідальним бізнесом Волині знайшли кошти на придбання авто.