Для Центру реабілітації учасників АТО у Луцьку придбали автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко посприяв купівлі автомобіля для потреб Центру реабілітації учасників АТО.
Про це повідомили на офіційній сторінці Олександра Савченка у Facebook.
Віднедавна у Центрі реабілітації учасників АТО, який знаходить у місті Луцьку на вулиці Привокзальній, 12, функціонує група швидкого реагування. Вона складається більше ніж з двох десятків учасників бойових дій на Сході.
За словами керівника Центру Олени Звєрєвої щодня троє з них чергують і готові прийти на допомогу побратиму, який, наприклад, захотів скоїти самогубство. Днями для потреб групи швидкого реагування придбали автомобіль – Renault Trafic.
«У нас не було машини. Завжди в останній момент ми шукали авто у когось з хлопців. А тепер у нас є власне, яке рятуватиме життя Героям. Дякуємо Олександру Іллічу. Він не обіцяє, а робить», - повідомила Олена Звєрєва.
Стало відомо, що атовці звернулися до голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка з проханням посприяти у купівлі автомобілю. Високопосадовець спільно з соціально-відповідальним бізнесом Волині знайшли кошти на придбання авто.
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Про це повідомили на офіційній сторінці Олександра Савченка у Facebook.
Віднедавна у Центрі реабілітації учасників АТО, який знаходить у місті Луцьку на вулиці Привокзальній, 12, функціонує група швидкого реагування. Вона складається більше ніж з двох десятків учасників бойових дій на Сході.
За словами керівника Центру Олени Звєрєвої щодня троє з них чергують і готові прийти на допомогу побратиму, який, наприклад, захотів скоїти самогубство. Днями для потреб групи швидкого реагування придбали автомобіль – Renault Trafic.
«У нас не було машини. Завжди в останній момент ми шукали авто у когось з хлопців. А тепер у нас є власне, яке рятуватиме життя Героям. Дякуємо Олександру Іллічу. Він не обіцяє, а робить», - повідомила Олена Звєрєва.
Стало відомо, що атовці звернулися до голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка з проханням посприяти у купівлі автомобілю. Високопосадовець спільно з соціально-відповідальним бізнесом Волині знайшли кошти на придбання авто.
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