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Для Центру реабілітації учасників АТО у Луцьку придбали автомобіль. ФОТО

Для Центру реабілітації учасників АТО у Луцьку придбали автомобіль. ФОТО
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко посприяв купівлі автомобіля для потреб Центру реабілітації учасників АТО.

Про це повідомили на офіційній сторінці Олександра Савченка у Facebook.

Віднедавна у Центрі реабілітації учасників АТО, який знаходить у місті Луцьку на вулиці Привокзальній, 12, функціонує група швидкого реагування. Вона складається більше ніж з двох десятків учасників бойових дій на Сході.

За словами керівника Центру Олени Звєрєвої щодня троє з них чергують і готові прийти на допомогу побратиму, який, наприклад, захотів скоїти самогубство. Днями для потреб групи швидкого реагування придбали автомобіль – Renault Trafic.

«У нас не було машини. Завжди в останній момент ми шукали авто у когось з хлопців. А тепер у нас є власне, яке рятуватиме життя Героям. Дякуємо Олександру Іллічу. Він не обіцяє, а робить», - повідомила Олена Звєрєва.

Стало відомо, що атовці звернулися до голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка з проханням посприяти у купівлі автомобілю. Високопосадовець спільно з соціально-відповідальним бізнесом Волині знайшли кошти на придбання авто.
Для Центру реабілітації учасників АТО у Луцьку придбали автомобіль. ФОТО
Для Центру реабілітації учасників АТО у Луцьку придбали автомобіль. ФОТО

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Теги: Центр, Луцьк, Волинь, реабілітація, Савченко
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Коментарі 2
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Молодці, так має бути. Бо ми нація, бо ми - УКРАЇНЦІ!
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А можна два питання?
1. Авто на "євробляхах". То хто ж справжній власник авто?
2. Що роблять сині маячки на автівці? Вони заборонені законодавством для таких авто.
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