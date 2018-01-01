Юні волинські кікбоксери здобули низку нагород на змаганнях





Юні кікбоксери вибороли 6 золотих, 3 срібні та 1 бронзову медалі, - пише газета



Так, перші місця здобули Назар Ходаківський, брати Назар і Тарас Марчики, Назар Медведюк, Владислав Вітовщик та Валентин Петрик. Другі місця – Дмитро Клубук, Євген Мокич та Михайло Видерко. «Бронза» дісталася Максиму Бондарчуку. А от Михайло Видерко та Назар Медведюк, окрім медалей, отримали ще й спеціальні призи та сувеніри: Михайло – за найзахопливіший поєдинок, Назар – приз глядацький симпатій.



Всі учасники чемпіонату отримали дипломи. ﻿





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Луцьку 8-9 грудня в боксерському клубі «Естет» відбувся відкритий чемпіонат обласного ФСТ «Україна».Юні кікбоксери вибороли 6 золотих, 3 срібні та 1 бронзову медалі, - пише газета Нове життя Так, перші місця здобулита Валентин Петрик. Другі місця –. «Бронза» дісталася. А отта, окрім медалей, отримали ще й спеціальні призи та сувеніри: Михайло – за найзахопливіший поєдинок, Назар – приз глядацький симпатій.Всі учасники чемпіонату отримали дипломи. ﻿

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