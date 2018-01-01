Юні волинські кікбоксери здобули низку нагород на змаганнях
Сьогодні, 13:30
В Луцьку 8-9 грудня в боксерському клубі «Естет» відбувся відкритий чемпіонат обласного ФСТ «Україна».
Юні кікбоксери вибороли 6 золотих, 3 срібні та 1 бронзову медалі, - пише газета Нове життя.
Так, перші місця здобули Назар Ходаківський, брати Назар і Тарас Марчики, Назар Медведюк, Владислав Вітовщик та Валентин Петрик. Другі місця – Дмитро Клубук, Євген Мокич та Михайло Видерко. «Бронза» дісталася Максиму Бондарчуку. А от Михайло Видерко та Назар Медведюк, окрім медалей, отримали ще й спеціальні призи та сувеніри: Михайло – за найзахопливіший поєдинок, Назар – приз глядацький симпатій.
Всі учасники чемпіонату отримали дипломи.
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Юні кікбоксери вибороли 6 золотих, 3 срібні та 1 бронзову медалі, - пише газета Нове життя.
Так, перші місця здобули Назар Ходаківський, брати Назар і Тарас Марчики, Назар Медведюк, Владислав Вітовщик та Валентин Петрик. Другі місця – Дмитро Клубук, Євген Мокич та Михайло Видерко. «Бронза» дісталася Максиму Бондарчуку. А от Михайло Видерко та Назар Медведюк, окрім медалей, отримали ще й спеціальні призи та сувеніри: Михайло – за найзахопливіший поєдинок, Назар – приз глядацький симпатій.
Всі учасники чемпіонату отримали дипломи.
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