На Волині юнака «кинули» на 12 тисяч гривень
Сьогодні, 13:40
Шахраї ошукали жителя Володимир-Волинського району на 12 тисяч гривень.
Про це пише Володимир Медіа.
Цього разу на гачок шахрая потрапив 21-річний житель села Селець.
Хлопець вирішив придбати талони на дизельне паливо, які пропонували шахраї.
Домовивишись по телефону з незнайомим чоловіком на ім’я Борис про кількість та ціну, він без перерахував обумовлену суму 12300 гривень через платіжний термінал «IBox».
На цьому зв’язок обірвався. В результаті хлопець залишився без грошей та без талонів.
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Про це пише Володимир Медіа.
Цього разу на гачок шахрая потрапив 21-річний житель села Селець.
Хлопець вирішив придбати талони на дизельне паливо, які пропонували шахраї.
Домовивишись по телефону з незнайомим чоловіком на ім’я Борис про кількість та ціну, він без перерахував обумовлену суму 12300 гривень через платіжний термінал «IBox».
На цьому зв’язок обірвався. В результаті хлопець залишився без грошей та без талонів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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