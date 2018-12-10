вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині юнака «кинули» на 12 тисяч гривень

На Волині юнака «кинули» на 12 тисяч гривень
Шахраї ошукали жителя Володимир-Волинського району на 12 тисяч гривень.

Про це пише Володимир Медіа.

Цього разу на гачок шахрая потрапив 21-річний житель села Селець.

Хлопець вирішив придбати талони на дизельне паливо, які пропонували шахраї.

Домовивишись по телефону з незнайомим чоловіком на ім’я Борис про кількість та ціну, він без перерахував обумовлену суму 12300 гривень через платіжний термінал «IBox».

На цьому зв’язок обірвався. В результаті хлопець залишився без грошей та без талонів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахрайство, гроші, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Промені» відбудеться Ярмарок сирів*
Сьогодні, 14:03
На Волині піднімуть прапори ВМС України на підтримку полонених моряків
Сьогодні, 13:41
На Волині юнака «кинули» на 12 тисяч гривень
Сьогодні, 13:40
Юні волинські кікбоксери здобули низку нагород на змаганнях
Сьогодні, 13:30
Для Центру реабілітації учасників АТО у Луцьку придбали автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
Літня волинянка не повелася на «кидалово» шахраїв і зекономила 13 тисяч Літня волинянка не повелася на «кидалово» шахраїв і зекономила 13 тисяч
28 листопад, 11:33
Волинянин продав мешканці Донбасу неіснуюче авто Волинянин продав мешканці Донбасу неіснуюче авто
26 листопад, 08:13
Волинян кидають на гроші: ТОП найпопулярніших схем Волинян кидають на гроші: ТОП найпопулярніших схем
24 жовтень, 18:42
У Луцьку «спалили» шахрая, який хотів видурити телефон. ФОТО У Луцьку «спалили» шахрая, який хотів видурити телефон. ФОТО
08 жовтень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» відбудеться Ярмарок сирів*
Сьогодні, 14:03
 0
На Волині піднімуть прапори ВМС України на підтримку полонених моряків
Сьогодні, 13:41
 0
На Волині юнака «кинули» на 12 тисяч гривень
Сьогодні, 13:40
 0
Юні волинські кікбоксери здобули низку нагород на змаганнях
Сьогодні, 13:30
 0
Для Центру реабілітації учасників АТО у Луцьку придбали автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8