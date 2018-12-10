На Волині юнака «кинули» на 12 тисяч гривень





Про це пише



Цього разу на гачок шахрая потрапив 21-річний житель села Селець.



Хлопець вирішив придбати талони на дизельне паливо, які пропонували шахраї.



Домовивишись по телефону з незнайомим чоловіком на ім’я Борис про кількість та ціну, він без перерахував обумовлену суму 12300 гривень через платіжний термінал «IBox».



На цьому зв’язок обірвався. В результаті хлопець залишився без грошей та без талонів.

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