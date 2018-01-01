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На Волині піднімуть прапори ВМС України на підтримку полонених моряків

На Волині піднімуть прапори ВМС України на підтримку полонених моряків
У кожному районному центрі Волинської області піднімуть прапори військово-морських сил України на підтримку 24 полонених моряків.

Про це повідомили на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.

Акція на підтримку військовополонених моряків, що перебувають під судом Російської Федерації відбудеться на Волині 11 грудня о 12:00 під стінами облдержадміністрації.

Підняття прапора військово-морських сил України за участі голови облдержадміністрації Олександра Савченка, учасників антитерористичної операції, працівників ОДА та громадськості відбудеться, аби підтримати моряків, над якими триває суд у Російській Федерації.

Зазначають, що аналогічні заходи відбудуться завтра у кожному районному центрі області.

Волинська ОДА запрошує усіх небайдужих долучитись до акції.

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Теги: моряк, Україна, полонений, Волинь
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