На Волині піднімуть прапори ВМС України на підтримку полонених моряків
Сьогодні, 13:41
У кожному районному центрі Волинської області піднімуть прапори військово-морських сил України на підтримку 24 полонених моряків.
Про це повідомили на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
Акція на підтримку військовополонених моряків, що перебувають під судом Російської Федерації відбудеться на Волині 11 грудня о 12:00 під стінами облдержадміністрації.
Підняття прапора військово-морських сил України за участі голови облдержадміністрації Олександра Савченка, учасників антитерористичної операції, працівників ОДА та громадськості відбудеться, аби підтримати моряків, над якими триває суд у Російській Федерації.
Зазначають, що аналогічні заходи відбудуться завтра у кожному районному центрі області.
Волинська ОДА запрошує усіх небайдужих долучитись до акції.
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Про це повідомили на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
Акція на підтримку військовополонених моряків, що перебувають під судом Російської Федерації відбудеться на Волині 11 грудня о 12:00 під стінами облдержадміністрації.
Підняття прапора військово-морських сил України за участі голови облдержадміністрації Олександра Савченка, учасників антитерористичної операції, працівників ОДА та громадськості відбудеться, аби підтримати моряків, над якими триває суд у Російській Федерації.
Зазначають, що аналогічні заходи відбудуться завтра у кожному районному центрі області.
Волинська ОДА запрошує усіх небайдужих долучитись до акції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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