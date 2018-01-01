Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 грудня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

Млин, пилорама, АТК, МТП

м. Устилуг



2.09:00 - 17:00

с.Чесний Хрест

3. 10:00 - 13:00

ЦПО м. Володимир.-Волинський.

4. 13:00- 17:00

Консервний завод

м. Володимир.-Волинський.



Іваничівський район



1. 10:00-17:00

с. Грибовиця вул..Миру, вул.. Молодіжна 1-19, 40-р.Перемоги 1-5

2. 10:00-17:00

смт Іваничі, вул. Єрьоміна 1-21

3. 10:00-17:00

с.Соснина, вул.Б.Хмельницького 1-53



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 17:00

с.Добре, вул. Заполі

2. 09:00 – 17:00

с.Грудки, вул.. Кірова,

3. 10:00 – 12:00

КТП-155 (Прач О.А. (свиноферма).

м.Камінь – Каширський, вул. Чапаєва, вул.. Аеродромна, вул.. Героїв Чорнобеля, вул.. Магістральна, пров. Магістральний

с.Грудки, вул.. Шевченка

4. 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.

с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.

с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.





місто Луцьк



1. 09:00-18:00

вул. Гнідавська 1-21, 2-16.



Луцький район



1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, 2 КТП-493 10:00 – 17:00 с. Промінь вул. Перемоги



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00



ТОВ "Надія" Ресторан

ТОВ "Надія" Промислова база

ФОП Веремчук К.О.

Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"

бар Ластрада мийка вул.Володимирська

Станція перекачки м.Любомль

вул.Володимирська.

Молодіжна.

Загородня

Промислова.

Симона Петлюри

2. 9:00 – 17:00

м. Любомль вул Жовтнева Лісна частково Поштова Вокзальна



3. 9:00 – 17:00

Фермерське господарство"Козацький двір"

Школа с.Скиби

Магазин с.Скиби

Клуб с.Скиби

Фермерське господарство"Козацький двір"

Ферма

с.Скиби

ФОП Богуш О.І. Профілакторій (лазня) с.Скиби



Любешівський район



1. 10:00-13:00 смт Любешів, вул. Зарічна, Б. Хмельницького, Федорова

2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-182 12:00-17:00 магазин ФОП Курса А.М., побут смт Любешів, вул. Шевченка, вул. Червоного Хреста буд. №6-30, Садова буд. №1-22, Костюшка буд. №1-35, Єсєніна буд. №1-5





місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Магазин «Вест», перукарня «Лонда»

м.Ноововолинськ

вул.Садова, 1-13, 2-10, 18-22

вул.Шухевича, 1

вул.Шахтарська, 25

2 ПЛІ-0,4 кВ Л-6 ТП-65 09:00-17:00 Магазин «Аладін» м.Нововолинськ

3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-13 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Кільцева

вул.Соборна, 36-46, 51-61



Рожищенський район



1 Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).



2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин с.Ужова вул.Глинище



3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-474 9:00-17:00 с.Крижівка ППМ с.Крижівка вул.Першотравнева

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади с.Щурин вул.Перемоги

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-341 9:00-17:00 с.Носачевичі забійний цех





Старовижівський район



1 ПЛ 10 кВ л 27-03 . 12:00-17:00 села Брідки,Мельники,Борзова,Нова Вижва, Галина Воля,Рудка ,Хотівель.

2 КТП-249 . с.Підсинівка.



Турійський район



1. 09:00-16:30

Маковичівська с/р – адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, пошта, АТС, церква, ФАП, СВК»Слава»- контора, пекарня, школа, ФОП Шклярук О.М.- магазин с.Маковичі

2 09:00-16:30 ФОП Білун – оз.Черепаха, ФОП Літвіновіч Є.В., Соловичівськка с/р- дит.садок, школа, клуб, насосна, АГАТ ЛТД – магазин, ПКЗ, МП «Турія» ФГ «Аміла» , ТзОВ «Оллес» - дер.обробний цех,

пошта, АТС, церква, КСС, ФОП Заброда – телятник, ВСАТ «Срібниця» - тр.бригада, млин, база відпочинку с.Соловичі

3 ПЛ-0,4 кВ

ЗТП-199Л-8 09:00-16:30 Суд- адмінприміщення, редакція , ФОП Добиш, Потапова, Янок, Тручу, Марчук, Назарчик, Кучеря, Фількевич, Під гайний, Омелюх, Кот, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум- торгівельні повільйони с.м.т.Турійськ вул.Луцька

4 ПЛ-0,4 кВ

КТП-232 09:00-16:30 Миляновичівська с/р- клуб, ФОП Баранюк В.В.- магазин, церква с.Туровичі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 11 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00Млин, пилорама, АТК, МТПм. Устилуг2.09:00 - 17:00с.Чесний Хрест3. 10:00 - 13:00ЦПО м. Володимир.-Волинський.4. 13:00- 17:00Консервний заводм. Володимир.-Волинський.1. 10:00-17:00с. Грибовиця вул..Миру, вул.. Молодіжна 1-19, 40-р.Перемоги 1-52. 10:00-17:00смт Іваничі, вул. Єрьоміна 1-213. 10:00-17:00с.Соснина, вул.Б.Хмельницького 1-531. 10:00 – 17:00с.Добре, вул. Заполі2. 09:00 – 17:00с.Грудки, вул.. Кірова,3. 10:00 – 12:00КТП-155 (Прач О.А. (свиноферма).м.Камінь – Каширський, вул. Чапаєва, вул.. Аеродромна, вул.. Героїв Чорнобеля, вул.. Магістральна, пров. Магістральнийс.Грудки, вул.. Шевченка4. 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 09:00-18:00вул. Гнідавська 1-21, 2-16.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, 2 КТП-493 10:00 – 17:00 с. Промінь вул. ПеремогиЛюбомльський та Шацький райони1. 9:00 – 17:00ТОВ "Надія" РесторанТОВ "Надія" Промислова базаФОП Веремчук К.О.Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"бар Ластрада мийка вул.ВолодимирськаСтанція перекачки м.Любомльвул.Володимирська.Молодіжна.ЗагородняПромислова.Симона Петлюри2. 9:00 – 17:00м. Любомль вул Жовтнева Лісна частково Поштова Вокзальна3. 9:00 – 17:00Фермерське господарство"Козацький двір"Школа с.СкибиМагазин с.СкибиКлуб с.СкибиФермерське господарство"Козацький двір"Фермас.СкибиФОП Богуш О.І. Профілакторій (лазня) с.Скиби1. 10:00-13:00 смт Любешів, вул. Зарічна, Б. Хмельницького, Федорова2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-182 12:00-17:00 магазин ФОП Курса А.М., побут смт Любешів, вул. Шевченка, вул. Червоного Хреста буд. №6-30, Садова буд. №1-22, Костюшка буд. №1-35, Єсєніна буд. №1-51. 09:00-17:00Магазин «Вест», перукарня «Лонда»м.Ноововолинськвул.Садова, 1-13, 2-10, 18-22вул.Шухевича, 1вул.Шахтарська, 252 ПЛІ-0,4 кВ Л-6 ТП-65 09:00-17:00 Магазин «Аладін» м.Нововолинськ3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-13 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Кільцевавул.Соборна, 36-46, 51-611 Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин с.Ужова вул.Глинище3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-474 9:00-17:00 с.Крижівка ППМ с.Крижівка вул.Першотравнева4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади с.Щурин вул.Перемоги5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-341 9:00-17:00 с.Носачевичі забійний цех1 ПЛ 10 кВ л 27-03 . 12:00-17:00 села Брідки,Мельники,Борзова,Нова Вижва, Галина Воля,Рудка ,Хотівель.2 КТП-249 . с.Підсинівка.1. 09:00-16:30Маковичівська с/р – адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, пошта, АТС, церква, ФАП, СВК»Слава»- контора, пекарня, школа, ФОП Шклярук О.М.- магазин с.Маковичі2 09:00-16:30 ФОП Білун – оз.Черепаха, ФОП Літвіновіч Є.В., Соловичівськка с/р- дит.садок, школа, клуб, насосна, АГАТ ЛТД – магазин, ПКЗ, МП «Турія» ФГ «Аміла» , ТзОВ «Оллес» - дер.обробний цех,пошта, АТС, церква, КСС, ФОП Заброда – телятник, ВСАТ «Срібниця» - тр.бригада, млин, база відпочинку с.Соловичі3 ПЛ-0,4 кВЗТП-199Л-8 09:00-16:30 Суд- адмінприміщення, редакція , ФОП Добиш, Потапова, Янок, Тручу, Марчук, Назарчик, Кучеря, Фількевич, Під гайний, Омелюх, Кот, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум- торгівельні повільйони с.м.т.Турійськ вул.Луцька4 ПЛ-0,4 кВКТП-232 09:00-16:30 Миляновичівська с/р- клуб, ФОП Баранюк В.В.- магазин, церква с.Туровичі

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