Феї «Смугастого носорога» завітають до шкіл і садочків з майстер-класами*

Феї дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг» вирішили завітати до шкіл та садочків, аби подарувати діткам магію та провести творчі майстер-класи.Магічна куля, новорічна листівка з радісним оленем чи подарунковий пакет з листом до Миколая – обирати вам, але феї впевнені, що додадуть казкової атмосфери та безумовно подарують новорічний настрій!Майстрів – не просто так називають феями, вони знають багато технік, які використовують на майстер-класах, та безпосередньо вчать їх дітей!Поспішайте забронювати вільні місця, аби створити казку своїми руками.Телефонуйте: +380 (66) 755 07 57.