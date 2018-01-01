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Феї «Смугастого носорога» завітають до шкіл і садочків з майстер-класами*

Феї «Смугастого носорога» завітають до шкіл і садочків з майстер-класами*
Феї дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг» вирішили завітати до шкіл та садочків, аби подарувати діткам магію та провести творчі майстер-класи.

Магічна куля, новорічна листівка з радісним оленем чи подарунковий пакет з листом до Миколая – обирати вам, але феї впевнені, що додадуть казкової атмосфери та безумовно подарують новорічний настрій!

Майстрів – не просто так називають феями, вони знають багато технік, які використовують на майстер-класах, та безпосередньо вчать їх дітей!

Поспішайте забронювати вільні місця, аби створити казку своїми руками.
Телефонуйте: +380 (66) 755 07 57.
Феї «Смугастого носорога» завітають до шкіл і садочків з майстер-класами*
Феї «Смугастого носорога» завітають до шкіл і садочків з майстер-класами*
Феї «Смугастого носорога» завітають до шкіл і садочків з майстер-класами*
Феї «Смугастого носорога» завітають до шкіл і садочків з майстер-класами*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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