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Вихідні у 2019 році: коли відпочиватимуть українці

Вихідні у 2019 році: коли відпочиватимуть українці
У січні українці отримають додаткові вихідні 1 і 7 числа.

В українців у 2019 році буде 12 додаткових вихідних на честь релігійних і державних свят, - пише Уніан.

Графік був затверджений законом України "Про працю". Так, у січні українці отримають додаткові вихідні 1 і 7 числа. Вихідним буде і 31 грудня, але з відпрацюванням 29 числа.

Також українці традиційно відпочинуть на травневі свята, День Конституції і Незалежності.

Встановити такі святкові дні:

- 1 січня — Новий рік;
- 7 січня — Різдво Христове;
- 8 березня — Міжнародний жіночий день;
- 1 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
- 9 травня — День Перемоги;
- 28 червня — День Конституції України;
- 24 серпня — День незалежності України;

Робота також не провадиться в дні релігійних свят:

- 7 січня — Різдво Христове;
- один день (неділя) — Великдень;
- один день (неділя) — Трійця.

Крім того, вихідними днями будуть також 14 жовтня - День захисника України і 25 грудня - католицьке Різдво.

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Теги: свята, вихідні
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