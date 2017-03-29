Вихідні у 2019 році: коли відпочиватимуть українці
Сьогодні, 14:25
У січні українці отримають додаткові вихідні 1 і 7 числа.
В українців у 2019 році буде 12 додаткових вихідних на честь релігійних і державних свят, - пише Уніан.
Графік був затверджений законом України "Про працю". Так, у січні українці отримають додаткові вихідні 1 і 7 числа. Вихідним буде і 31 грудня, але з відпрацюванням 29 числа.
Також українці традиційно відпочинуть на травневі свята, День Конституції і Незалежності.
Встановити такі святкові дні:
- 1 січня — Новий рік;
- 7 січня — Різдво Христове;
- 8 березня — Міжнародний жіночий день;
- 1 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
- 9 травня — День Перемоги;
- 28 червня — День Конституції України;
- 24 серпня — День незалежності України;
Робота також не провадиться в дні релігійних свят:
- 7 січня — Різдво Христове;
- один день (неділя) — Великдень;
- один день (неділя) — Трійця.
Крім того, вихідними днями будуть також 14 жовтня - День захисника України і 25 грудня - католицьке Різдво.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В українців у 2019 році буде 12 додаткових вихідних на честь релігійних і державних свят, - пише Уніан.
Графік був затверджений законом України "Про працю". Так, у січні українці отримають додаткові вихідні 1 і 7 числа. Вихідним буде і 31 грудня, але з відпрацюванням 29 числа.
Також українці традиційно відпочинуть на травневі свята, День Конституції і Незалежності.
Встановити такі святкові дні:
- 1 січня — Новий рік;
- 7 січня — Різдво Христове;
- 8 березня — Міжнародний жіночий день;
- 1 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
- 9 травня — День Перемоги;
- 28 червня — День Конституції України;
- 24 серпня — День незалежності України;
Робота також не провадиться в дні релігійних свят:
- 7 січня — Різдво Христове;
- один день (неділя) — Великдень;
- один день (неділя) — Трійця.
Крім того, вихідними днями будуть також 14 жовтня - День захисника України і 25 грудня - католицьке Різдво.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині через несправну піч згоріла хата
Сьогодні, 14:50
На Донеччині шили іграшки, щоб допомогти онкохворим дітям Волині
Сьогодні, 14:42
Вихідні у 2019 році: коли відпочиватимуть українці
Сьогодні, 14:25
У «Промені» відбудеться Ярмарок сирів*
Сьогодні, 14:03
Медіа