У Луцьку вручатимуть відзнаку імені Героя Небесної сотні Сергія Байдовського

У Палаці культури міста Луцька відзначатимуть переможців відеоконкурсу «Моя країна Гідності».Про це повідомили у прес-службі луцького ЦНПВ.Зазначають, що нагородження переможців конкурсу на здобуття відзнаки імені Героя Небесної сотнівідбудеться 11 грудня о 17:00 рамках вечора пам’яті «Моя країна Гідності».Відзнаку засновано ГО «Родина Героїв "Небесної Сотні"», у межах проекту «Відзнаки Героїв», аби пам’ять про Небесну Сотню жила не лише в пам’ятниках, а й надихала молодь творити та змінювати себе та свою країну.Упродовж місяця тривав відеоконкурс «Моя країна Гідності», за результатами якого було обрано переможців. До складу конкурсної комісії конкурсу увійшли відомі письменники, музиканти, режисери, журналісти, волонтери, науковці, члени громадської організації «Родина Героїв "Небесної Сотні"», рідні та друзі Сергія Байдовського.