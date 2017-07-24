Волинські капелани вирушили на Схід
Сьогодні, 19:31
З благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла до Дня Збройних сил України та Міжнародного дня волонтера духовенство відправилось на схід України привітати зі святом 14-ту окрему механізовану бригаду.
Пр це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
В Луганську область відбули: старовижівський декан протоієрей Іван Зеленко, військові священики Ковельського районного деканату Матвій Олійник (Свято-Пантелеймонівська парафія селища Люблинець), Андрій Сех (парафія Петра і Павла селища Голоби), Віктор Домбровський (парафія Різдва Пресвятої Богородиці с. Білин).
"За привезені теплий одяг, взуття, продукти, інші потрібні речі бійці дякували зазначеним церковним громадам, а також Свято-Василівській селища Стара Вижівка, Свято-Михайлівській с. Воля-Ковельська, Свято-Покровській с. Любитів, Різдва Пресвятої Богородиці сіл Мощена та Білашів, Свято-Юріївській с. Дубове, Свято-Миколаївській с. Колодяжне, школярам-волонтерам с. Козлиничі Ковельського районного благочиння, маневицькому деканові протоієрею Андрієві Закидальському, усім добродійникам", - йдеться у повідомленні.
Після молебню священики організували концерт. Воїнам вручили подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пр це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
В Луганську область відбули: старовижівський декан протоієрей Іван Зеленко, військові священики Ковельського районного деканату Матвій Олійник (Свято-Пантелеймонівська парафія селища Люблинець), Андрій Сех (парафія Петра і Павла селища Голоби), Віктор Домбровський (парафія Різдва Пресвятої Богородиці с. Білин).
"За привезені теплий одяг, взуття, продукти, інші потрібні речі бійці дякували зазначеним церковним громадам, а також Свято-Василівській селища Стара Вижівка, Свято-Михайлівській с. Воля-Ковельська, Свято-Покровській с. Любитів, Різдва Пресвятої Богородиці сіл Мощена та Білашів, Свято-Юріївській с. Дубове, Свято-Миколаївській с. Колодяжне, школярам-волонтерам с. Козлиничі Ковельського районного благочиння, маневицькому деканові протоієрею Андрієві Закидальському, усім добродійникам", - йдеться у повідомленні.
Після молебню священики організували концерт. Воїнам вручили подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Через кір на Волині закрили шість класів
Сьогодні, 19:37
Волинські капелани вирушили на Схід
Сьогодні, 19:31
Озброєний лучанин пограбував фінансовий заклад
Сьогодні, 19:15
З початку року у волинські водойми випустили 6,4 тонни малька
Сьогодні, 19:13
Медіа