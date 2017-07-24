Волинські капелани вирушили на Схід

Михаїла до Дня Збройних сил України та Міжнародного дня волонтера духовенство відправилось на схід України привітати зі святом 14-ту окрему механізовану бригаду.



Пр це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.



В Луганську область відбули: старовижівський декан протоієрей Іван Зеленко, військові священики Ковельського районного деканату Матвій Олійник (Свято-Пантелеймонівська парафія селища Люблинець), Андрій Сех (парафія Петра і Павла селища Голоби), Віктор Домбровський (парафія Різдва Пресвятої Богородиці с. Білин).



"За привезені теплий одяг, взуття, продукти, інші потрібні речі бійці дякували зазначеним церковним громадам, а також Свято-Василівській селища Стара Вижівка, Свято-Михайлівській с. Воля-Ковельська, Свято-Покровській с. Любитів, Різдва Пресвятої Богородиці сіл Мощена та Білашів, Свято-Юріївській с. Дубове, Свято-Миколаївській с. Колодяжне, школярам-волонтерам с. Козлиничі Ковельського районного благочиння, маневицькому деканові протоієрею Андрієві Закидальському, усім добродійникам", - йдеться у повідомленні.



Після молебню священики організували концерт. Воїнам вручили подарунки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З благословіння митрополита Луцького і Волинськогодо Дня Збройних сил України та Міжнародного дня волонтера духовенство відправилось на схід України привітати зі святом 14-ту окрему механізовану бригаду.Пр це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.В Луганську область відбули: старовижівський декан протоієрей, військові священики Ковельського районного деканату(Свято-Пантелеймонівська парафія селища Люблинець),(парафія Петра і Павла селища Голоби),(парафія Різдва Пресвятої Богородиці с. Білин)."За привезені теплий одяг, взуття, продукти, інші потрібні речі бійці дякували зазначеним церковним громадам, а також Свято-Василівській селища Стара Вижівка, Свято-Михайлівській с. Воля-Ковельська, Свято-Покровській с. Любитів, Різдва Пресвятої Богородиці сіл Мощена та Білашів, Свято-Юріївській с. Дубове, Свято-Миколаївській с. Колодяжне, школярам-волонтерам с. Козлиничі Ковельського районного благочиння, маневицькому деканові протоієрею Андрієві Закидальському, усім добродійникам", - йдеться у повідомленні.Після молебню священики організували концерт. Воїнам вручили подарунки.

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