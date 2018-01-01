Для дітей-сиріт Волині придбають 16 квартир

За рахунок державних коштів у 2018 році придбають 16 квартир для 22 дітей-сиріт Волині.Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА у Facebook.Відсутність житла – одна з найактуальніших проблем для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які йдуть в доросле життя з інтернатних закладів, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу тощо. То ж починаючи з 2017 року з державного бюджету виділяють все більше коштів для придбання соціального житла.Зокрема, статистика свідчить, що минулоріч Волинська область отримала більше 3,3 млн грн. Натомість, у 2018 році обсяг державної субвенції зріс до 6,9 млн грн.Як повідомлялося раніше, під керівництвом заступника голови облдержадміністраціївідбулося засідання комісії з питань визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано у 2018 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, де визначено, що за рахунок цих коштів придбають 12 квартир для 17 дітей-сиріт, а також розпочнуть будівництво дитячого будинку сімейного типу в м. Рожище.Днями ж в головній адмінбудівлі краю відбулося додаткове засідання комісії, під час якого погоджено купити ще чотири квартири для забезпечення житлом п’яти осіб з числа дітей-сиріт. Як результат, за рахунок державних коштів цього року очікують придбати 16 квартир для 22 осіб з числа дітей-сиріт.Слід також зазначити, що в рамках реалізації обласної цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, уже придбано 8 квартир та будинків для 11 дітей-сиріт. Ще для 4 осіб – придбають до кінця року. Разом із тим, проводять ремонтні роботи у житлових приміщеннях, які належать на праві власності, 18 дітям та особам з цієї категорії.До слова, обласна цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа діє на Волині з 2012 року. У 2012-2016 роках освоєно кошти у сумі 16 млн 156 тис. грн.Відтак, за ініціативи облдержадміністрації, рішенням обласної ради від 2 лютого 2017 року № 10/29, затверджено обласну цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2021 роки.