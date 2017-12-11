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Якою буде головна ялинка Нововолинська

Якою буде головна ялинка Нововолинська
У Нововолинську 10-го грудня навпроти адмінбудівлі міської ради, встановили головну новорічну красуню.

Нагадаємо, ялинка мала з’явитися у п’ятницю, 7-го грудня, однак під час її монтажу тріснув стовбур та обвалилася частина 14-метрового дерева, - пише Буг.

Нова новорічна ялинка заввишки близько 11 метрів. Дереву було 12 років. Воно росло біля приватного будинку, власник його продав.

Через форс-мажор виробничому управління комунального господарства довелося заплатити за дві ялинки. Вартість їх близько 2 тисячі кожна. До сум, які пішли на встановлення головної ялинки міста, додадуться ще витрати на доставку, монтаж тощо. Тому точної суми наразі невідомо.

Минулого року були закуплені деякі нові вогники, то ж на цей Новий рік докупляти не будуть. Прикрашають завжди головну ялинку міста іграшками, які самостійно виготовляють працівники ВУКГ. Та зараз до цього процесу долучилися учні нововолинських шкіл.

Як буде виглядати новорічна красуня Нововолинська побачимо за декілька днів. Офіційно “запалювати” ялинку будуть традиційно – на День Святого Миколая.
Якою буде головна ялинка Нововолинська
Якою буде головна ялинка Нововолинська
Якою буде головна ялинка Нововолинська

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Теги: Нововолинськ, ялинка
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