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На Львівщині на звалищі згорів підліток

На Львівщині на звалищі згорів підліток
На території звалища в Самбірському районі на Львівщині знайшли обгоріле тіло 15-річного підлітка.

Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 15-річний мешканець Закарпаття всередині тимчасової споруди розвів вогонь у саморобній конструкції для обігріву, внаслідок чого відбулося загорання.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Увага! Фото 18+

На Львівщині на звалищі згорів підліток

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Теги: підліток, звалище, смерть
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