На Львівщині на звалищі згорів підліток
Сьогодні, 15:32
На території звалища в Самбірському районі на Львівщині знайшли обгоріле тіло 15-річного підлітка.
Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 15-річний мешканець Закарпаття всередині тимчасової споруди розвів вогонь у саморобній конструкції для обігріву, внаслідок чого відбулося загорання.
Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Увага! Фото 18+
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Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 15-річний мешканець Закарпаття всередині тимчасової споруди розвів вогонь у саморобній конструкції для обігріву, внаслідок чого відбулося загорання.
Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Увага! Фото 18+
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