На Львівщині на звалищі згорів підліток





Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.



На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 15-річний мешканець Закарпаття всередині тимчасової споруди розвів вогонь у саморобній конструкції для обігріву, внаслідок чого відбулося загорання.



Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території звалища в Самбірському районі на Львівщині знайшли обгоріле тіло 15-річного підлітка.Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 15-річний мешканець Закарпаття всередині тимчасової споруди розвів вогонь у саморобній конструкції для обігріву, внаслідок чого відбулося загорання.Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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