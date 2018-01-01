У Луцьку польський гурт презентуватиме імпровізаційну стилістику джазу
Сьогодні, 20:14
У Волинському обласному театрі ляльок виступить Aleksandra Kutrzepa Quartet.
Концерт відбудеться у неділю, 16 грудня з 19:00.
Нагадаємо, фестиваль Jazz Bez відбуватиметься з 14 по 16 грудня з 19:00.
Засновникамиа ідейними натхненниками гурту, утвореного в листопаді 2014 року, є подружжя – Олександра та Роберт Кутшепа. Пізніше до команди приєдналися Бартломей Гарчинскі та Міхал Студнярек. Усі члени квартету активно музикують у різноманітних польських та міжнародних проектах. Крім того, музиканти займаються педагогічною роботою.
Репертуар групи – це авторські композиції у сучасній стилістиці джазу та імпровізаційної музики. Довгий час команда працювала над пошуком власного оригінального звучання, безумовно його знайшовши і, таким чином, зайнявши свою окрему нішу на джазовій сцені Польщі. Тепер квартет активно концертує і готує свій дебютний альбом.
Склад музикантів:
Aleksandra Kutrzepa – скрипка
Bartłomiej Garczyński – електро-гітара
Michał Studniarek – бас-гітара
Robert Kutrzepa – барабани
Квитки на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua за посиланням:
14 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-mezdunarodnyj-dzazovyj-festival-j-azzbez-v-lucke
15 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku
16 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku-luck
Довідково:
Солістка-скрипалька Олександра Кутшепа закінчила аспірантуру Академії музики в Катовіце. Брала участь у різних національних та міжнародних курсах та музичних семінарах, розширюючи межі своєї майстерності та знань.
Олександра Кутшепа – двічі фіналістка Novum Jazz Festival у Ломжі у 2015-2016 роках і фіналістка у відкритій категорії фестивалю Azoty Jazz Contest у Тарнові. Скрипалька задіяна у багатьох музичних проектах як сесійний музикант. Зараз вона створює власний музичний матеріал для Aleksandra Kutrzepa Quartet. Викладає в Коледжі джазу у Любліні.
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Концерт відбудеться у неділю, 16 грудня з 19:00.
Нагадаємо, фестиваль Jazz Bez відбуватиметься з 14 по 16 грудня з 19:00.
Засновникамиа ідейними натхненниками гурту, утвореного в листопаді 2014 року, є подружжя – Олександра та Роберт Кутшепа. Пізніше до команди приєдналися Бартломей Гарчинскі та Міхал Студнярек. Усі члени квартету активно музикують у різноманітних польських та міжнародних проектах. Крім того, музиканти займаються педагогічною роботою.
Репертуар групи – це авторські композиції у сучасній стилістиці джазу та імпровізаційної музики. Довгий час команда працювала над пошуком власного оригінального звучання, безумовно його знайшовши і, таким чином, зайнявши свою окрему нішу на джазовій сцені Польщі. Тепер квартет активно концертує і готує свій дебютний альбом.
Склад музикантів:
Aleksandra Kutrzepa – скрипка
Bartłomiej Garczyński – електро-гітара
Michał Studniarek – бас-гітара
Robert Kutrzepa – барабани
Квитки на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua за посиланням:
14 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-mezdunarodnyj-dzazovyj-festival-j-azzbez-v-lucke
15 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku
16 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku-luck
Довідково:
Солістка-скрипалька Олександра Кутшепа закінчила аспірантуру Академії музики в Катовіце. Брала участь у різних національних та міжнародних курсах та музичних семінарах, розширюючи межі своєї майстерності та знань.
Олександра Кутшепа – двічі фіналістка Novum Jazz Festival у Ломжі у 2015-2016 роках і фіналістка у відкритій категорії фестивалю Azoty Jazz Contest у Тарнові. Скрипалька задіяна у багатьох музичних проектах як сесійний музикант. Зараз вона створює власний музичний матеріал для Aleksandra Kutrzepa Quartet. Викладає в Коледжі джазу у Любліні.
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