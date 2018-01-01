У Луцьку польський гурт презентуватиме імпровізаційну стилістику джазу

У Волинському обласному театрі ляльок виступить Aleksandra Kutrzepa Quartet.Концерт відбудеться у неділю, 16 грудня з 19:00.Нагадаємо, фестиваль Jazz Bez відбуватиметься з 14 по 16 грудня з 19:00.Засновникамиа ідейними натхненниками гурту, утвореного в листопаді 2014 року, є подружжя –та. Пізніше до команди приєдналисята. Усі члени квартету активно музикують у різноманітних польських та міжнародних проектах. Крім того, музиканти займаються педагогічною роботою.Репертуар групи – це авторські композиції у сучасній стилістиці джазу та імпровізаційної музики. Довгий час команда працювала над пошуком власного оригінального звучання, безумовно його знайшовши і, таким чином, зайнявши свою окрему нішу на джазовій сцені Польщі. Тепер квартет активно концертує і готує свій дебютний альбом.Склад музикантів:– скрипка– електро-гітара– бас-гітара– барабаниКвитки на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua за посиланням:14 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-mezdunarodnyj-dzazovyj-festival-j-azzbez-v-lucke15 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku16 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku-luck