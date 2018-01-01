Подружжя отруїлось консервованими грибами
Сьогодні, 16:50
У Рівному подружжя, яке скуштувало гриби, потрапило до лікарні.
39-річна жінка та її 42-річний чоловік звернулись до медиків після того, як отруїлись консервованими домашнiми грибами. Вони їли так звані зелениці, - пише Рівне вечірнє.
Потерпiлих доставили в iнфекцiйне вiддiлення міськлікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
39-річна жінка та її 42-річний чоловік звернулись до медиків після того, як отруїлись консервованими домашнiми грибами. Вони їли так звані зелениці, - пише Рівне вечірнє.
Потерпiлих доставили в iнфекцiйне вiддiлення міськлікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В автівці волинянина копи знайшли нелегальну деревину
Сьогодні, 17:17
Подружжя отруїлось консервованими грибами
Сьогодні, 16:50
На заправці побили та пограбували волинянина
Сьогодні, 16:34
Медіа