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Подружжя отруїлось консервованими грибами

Подружжя отруїлось консервованими грибами
У Рівному подружжя, яке скуштувало гриби, потрапило до лікарні.

39-річна жінка та її 42-річний чоловік звернулись до медиків після того, як отруїлись консервованими домашнiми грибами. Вони їли так звані зелениці, - пише Рівне вечірнє.

Потерпiлих доставили в iнфекцiйне вiддiлення міськлікарні.

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Теги: опалення, Рівне, гриби
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