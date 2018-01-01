Подружжя отруїлось консервованими грибами





39-річна жінка та її 42-річний чоловік звернулись до медиків після того, як отруїлись консервованими домашнiми грибами. Вони їли так звані зелениці, - пише



Потерпiлих доставили в iнфекцiйне вiддiлення міськлікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному подружжя, яке скуштувало гриби, потрапило до лікарні.39-річна жінка та її 42-річний чоловік звернулись до медиків після того, як отруїлись консервованими домашнiми грибами. Вони їли так звані зелениці, - пише Рівне вечірнє. Потерпiлих доставили в iнфекцiйне вiддiлення міськлікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію