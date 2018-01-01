На заправці побили та пограбували волинянина

У селі Піддубці на АЗС пограбували волинянина.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.6 листопада 2018 року 31-річний та 39-річний зловмисники в балаклавах у приміщенні АЗС побили 21-річного чоловіка до втрати свідомості й заволоділи його мобільним телефоном, заподіявши потерпілому матеріальну шкоду на суму 5600 грн.Невдовзі за результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій особи грабіжників встановили.Обом їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.