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На заправці побили та пограбували волинянина

На заправці побили та пограбували волинянина
У селі Піддубці на АЗС пограбували волинянина.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

6 листопада 2018 року 31-річний та 39-річний зловмисники в балаклавах у приміщенні АЗС побили 21-річного чоловіка до втрати свідомості й заволоділи його мобільним телефоном, заподіявши потерпілому матеріальну шкоду на суму 5600 грн.

Невдовзі за результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій особи грабіжників встановили.

Обом їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.

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Теги: грабіж, Волинь
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