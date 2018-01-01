На заправці побили та пограбували волинянина
Сьогодні, 16:34
У селі Піддубці на АЗС пограбували волинянина.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
6 листопада 2018 року 31-річний та 39-річний зловмисники в балаклавах у приміщенні АЗС побили 21-річного чоловіка до втрати свідомості й заволоділи його мобільним телефоном, заподіявши потерпілому матеріальну шкоду на суму 5600 грн.
Невдовзі за результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій особи грабіжників встановили.
Обом їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
6 листопада 2018 року 31-річний та 39-річний зловмисники в балаклавах у приміщенні АЗС побили 21-річного чоловіка до втрати свідомості й заволоділи його мобільним телефоном, заподіявши потерпілому матеріальну шкоду на суму 5600 грн.
Невдовзі за результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій особи грабіжників встановили.
Обом їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Подружжя отруїлось консервованими грибами
Сьогодні, 16:50
На заправці побили та пограбували волинянина
Сьогодні, 16:34
В Одесі невідомі захопили медуніверситет
Сьогодні, 16:13
Студенти почали протест під судом у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:38
Медіа