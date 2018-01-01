Не вакцинували через релігію: на Волині на кір захворіли 20 дітей

У Ковелі за 8-9 грудня зафіксували 19 нових випадків кору у дітей.Про це повідомили у Ковельському МТМО.Зазначимо, від початку року у Ковелі та Ковельському районі зареєстрували 539 хворих на кір. З них 424 - діти. За 8-9 грудня зафіксували 19 нових випадків кору у дітей.Усі ці хворі - нещеплені діти, у яких батьки відмовилися від вакцинування через релігійні переконання.Як зазначили медики, ці діти є джерелом подальшого розповсюдження інфекції.