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Не вакцинували через релігію: на Волині на кір захворіли 20 дітей

Не вакцинували через релігію: на Волині на кір захворіли 20 дітей
У Ковелі за 8-9 грудня зафіксували 19 нових випадків кору у дітей.

Про це повідомили у Ковельському МТМО.

Зазначимо, від початку року у Ковелі та Ковельському районі зареєстрували 539 хворих на кір. З них 424 - діти. За 8-9 грудня зафіксували 19 нових випадків кору у дітей.

Усі ці хворі - нещеплені діти, у яких батьки відмовилися від вакцинування через релігійні переконання.

Як зазначили медики, ці діти є джерелом подальшого розповсюдження інфекції.

Не вакцинували через релігію: на Волині на кір захворіли 20 дітей

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Теги: кір, хвороба, Волинь
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