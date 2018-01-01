Не вакцинували через релігію: на Волині на кір захворіли 20 дітей
Сьогодні, 16:44
У Ковелі за 8-9 грудня зафіксували 19 нових випадків кору у дітей.
Про це повідомили у Ковельському МТМО.
Зазначимо, від початку року у Ковелі та Ковельському районі зареєстрували 539 хворих на кір. З них 424 - діти. За 8-9 грудня зафіксували 19 нових випадків кору у дітей.
Усі ці хворі - нещеплені діти, у яких батьки відмовилися від вакцинування через релігійні переконання.
Як зазначили медики, ці діти є джерелом подальшого розповсюдження інфекції.
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Про це повідомили у Ковельському МТМО.
Зазначимо, від початку року у Ковелі та Ковельському районі зареєстрували 539 хворих на кір. З них 424 - діти. За 8-9 грудня зафіксували 19 нових випадків кору у дітей.
Усі ці хворі - нещеплені діти, у яких батьки відмовилися від вакцинування через релігійні переконання.
Як зазначили медики, ці діти є джерелом подальшого розповсюдження інфекції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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