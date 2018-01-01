Волинська митниця займає друге місце за розмитненням «євроблях»





Розмитнення "євроблях" здійснювалось на 19 митницях країни, йдеться на сайті ДФС України, - пише



Ювілейним авто із єврономерами, яке отримало українську реєстрацію, став Nissan Qashqai 2011 року випуску. Його митна вартість становила близько 195 тисяч гривень. До держбюджету громадянин сплатив майже 88 тисяч гривень, з яких добровільно сплачена сума в 8500 грн через недотримання строків та умов митних режимів тимчасового ввезення або транзиту.



Автомобіль було розмитнено на Чернівецькій митниці. Варто зазначити, що саме тут було перереєстровано рекордну кількість "євроблях" – 438 одиниць. Друге місце займає Волинська митниця – 260 авто.



У Раді зареєстрували нові законопроекти про "євробляхи". Нардепам пропонують звільнити від відповідальності громадян, які ввезли "євробляхи" для військових потреб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у понеділок, 10 грудня, розмитнили уже тисячу так званих євроблях. Перереєстрація автівок принесла бюджету майже 66 мільйонів гривень.Розмитнення "євроблях" здійснювалось на 19 митницях країни, йдеться на сайті ДФС України, - пише ТСН Ювілейним авто із єврономерами, яке отримало українську реєстрацію, став Nissan Qashqai 2011 року випуску. Його митна вартість становила близько 195 тисяч гривень. До держбюджету громадянин сплатив майже 88 тисяч гривень, з яких добровільно сплачена сума в 8500 грн через недотримання строків та умов митних режимів тимчасового ввезення або транзиту.Автомобіль було розмитнено на Чернівецькій митниці. Варто зазначити, що саме тут було перереєстровано рекордну кількість "євроблях" – 438 одиниць. Друге місце займає Волинська митниця – 260 авто.У Раді зареєстрували нові законопроекти про "євробляхи". Нардепам пропонують звільнити від відповідальності громадян, які ввезли "євробляхи" для військових потреб.

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