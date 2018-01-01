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Іваничівські депутати закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію української церкви

Іваничівські депутати закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію української церкви
Під час сесії Іваничівської селищної ради 6 грудня депутати проголосували за звернення до митрополита Володимира щодо підтримки автокефалії.

Про це пише Буг.

Депутати висловили прохання до керуючого Володимир-Волинською єпархією УПЦ Московського патріархату митрополита Володимира долучитись до створення Єдиної помісної Української православної церкви та взяти участь у майбутньому Всеукраїнському об’єднавчому Соборі.

“Враховуючи багатолітні прагнення українського народу мати єдність віри, нації, держави закликаємо Вас відкинути всі непорозуміння, мужньо прийняти відповідальне та історичне рішення якнайшвидшого об’єднання українського православ’я в єдину Помісну Православну Церкву”, – йдеться у документі.
Іваничівські депутати закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію української церкви

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Теги: церква, Томос
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