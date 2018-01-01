Іваничівські депутати закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію української церкви

Володимира щодо підтримки автокефалії.



Про це пише



Депутати висловили прохання до керуючого Володимир-Волинською єпархією УПЦ Московського патріархату митрополита Володимира долучитись до створення Єдиної помісної Української православної церкви та взяти участь у майбутньому Всеукраїнському об’єднавчому Соборі.



“Враховуючи багатолітні прагнення українського народу мати єдність віри, нації, держави закликаємо Вас відкинути всі непорозуміння, мужньо прийняти відповідальне та історичне рішення якнайшвидшого об’єднання українського православ’я в єдину Помісну Православну Церкву”, – йдеться у документі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час сесії Іваничівської селищної ради 6 грудня депутати проголосували за звернення до митрополитащодо підтримки автокефалії.Про це пише Буг Депутати висловили прохання до керуючого Володимир-Волинською єпархією УПЦ Московського патріархату митрополита Володимира долучитись до створення Єдиної помісної Української православної церкви та взяти участь у майбутньому Всеукраїнському об’єднавчому Соборі.“Враховуючи багатолітні прагнення українського народу мати єдність віри, нації, держави закликаємо Вас відкинути всі непорозуміння, мужньо прийняти відповідальне та історичне рішення якнайшвидшого об’єднання українського православ’я в єдину Помісну Православну Церкву”, – йдеться у документі.

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