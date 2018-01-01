Іваничівські депутати закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію української церкви
Сьогодні, 17:36
Під час сесії Іваничівської селищної ради 6 грудня депутати проголосували за звернення до митрополита Володимира щодо підтримки автокефалії.
Про це пише Буг.
Депутати висловили прохання до керуючого Володимир-Волинською єпархією УПЦ Московського патріархату митрополита Володимира долучитись до створення Єдиної помісної Української православної церкви та взяти участь у майбутньому Всеукраїнському об’єднавчому Соборі.
“Враховуючи багатолітні прагнення українського народу мати єдність віри, нації, держави закликаємо Вас відкинути всі непорозуміння, мужньо прийняти відповідальне та історичне рішення якнайшвидшого об’єднання українського православ’я в єдину Помісну Православну Церкву”, – йдеться у документі.
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Про це пише Буг.
Депутати висловили прохання до керуючого Володимир-Волинською єпархією УПЦ Московського патріархату митрополита Володимира долучитись до створення Єдиної помісної Української православної церкви та взяти участь у майбутньому Всеукраїнському об’єднавчому Соборі.
“Враховуючи багатолітні прагнення українського народу мати єдність віри, нації, держави закликаємо Вас відкинути всі непорозуміння, мужньо прийняти відповідальне та історичне рішення якнайшвидшого об’єднання українського православ’я в єдину Помісну Православну Церкву”, – йдеться у документі.
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