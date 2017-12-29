Віряни різних конфесій помолилися разом у місті на Волині

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9 грудня у ківерцівському районному Будинку культури ім. М.П. Ковальова відбувся спільний подячний міжконфесійний молебень за участю благочинних, пресвітерів та священиків релігійних громад конфесій Ківерцівського району.
Привітали учасників заходу перший заступник голови райдержадміністрації Юліан Таранчук, в.п. голови районної ради Тамара Чигрин, міський голова Володимир Жгутов, - повідомили у Ківерцівській РДА.
Активну участь у Дні Подяки брали благочинний Ківерцівського округу, настоятель Свято-Покровського собору, протоієрей Іоан Семенюк, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви отець Ігнатій, настоятель парафії Пресвятого Серця Ісуса та Санктуарію Божого Милосердя отець Кшиштоф Павел Орліцкі, пресвітер церкви християн віри Євангельської церкви «Спасіння» Василь Гламазда, настоятель християнських церков “Царство Боже в Україні” Олекса Рудинець, пастор Церкви адвентистів сьомого дня Віталій Шевчук, пресвітер релігійної громади євангельських християн-баптистів церкви «Віфлеєм» Олександр Троцюк.
Представники церковних громад розпочали молебень спільним виконанням молитви «Отче наш».
Солісти, молодіжні групи та гурти, церковні хори славили Бога у своїх піснях та молитвах. У їхньому виконанні звучали сучасні та класичні твори.
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Привітали учасників заходу перший заступник голови райдержадміністрації Юліан Таранчук, в.п. голови районної ради Тамара Чигрин, міський голова Володимир Жгутов, - повідомили у Ківерцівській РДА.
Активну участь у Дні Подяки брали благочинний Ківерцівського округу, настоятель Свято-Покровського собору, протоієрей Іоан Семенюк, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви отець Ігнатій, настоятель парафії Пресвятого Серця Ісуса та Санктуарію Божого Милосердя отець Кшиштоф Павел Орліцкі, пресвітер церкви християн віри Євангельської церкви «Спасіння» Василь Гламазда, настоятель християнських церков “Царство Боже в Україні” Олекса Рудинець, пастор Церкви адвентистів сьомого дня Віталій Шевчук, пресвітер релігійної громади євангельських християн-баптистів церкви «Віфлеєм» Олександр Троцюк.
Представники церковних громад розпочали молебень спільним виконанням молитви «Отче наш».
Солісти, молодіжні групи та гурти, церковні хори славили Бога у своїх піснях та молитвах. У їхньому виконанні звучали сучасні та класичні твори.
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