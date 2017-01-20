«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО

У Луцьку студенти вийшли на акцію протесту, під час якої вимагали встановлення пільг на проїзд у міському транспорті.Акція відбулася у понеділок, 10 грудня.Розпочали мітинг студенти поблизу Волинського обласного адміністративного суду. За словами голови ГО «Студентська рада Волині», раніше виконавчий комітет Луцької міської ради прийняв рішення про надання пільгового проїзду для студентів, проте згодом скасував його. Відтак студенти подали до суду на виконком, аби поновити рішення про пільговий проїзд у міському транспорті.«Я подав у суд на виконавчий комітет Луцької міської ради за те, що вони скасували пільгу для студентів, яка була прийнята 31 травня. У 62 статті Закону про вищу освіту сказано, що студенти мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. У постанові Кабінету міністрів йдеться, що студенти денної форми навчання мають право на половину вартості проїзду. Кошти на проїзд у міському транспорті повинні бути передбаченні у місцевому бюджеті. Як ми бачимо, кошти у державному бюджеті знаходяться, оскільки студенти у половину вартості на залізничному транспорті їздять. У місті з цим велика проблема», — зауважив Віталій Сніжко.Під час акції стало відомо, що суд за позовом студентів не відбувся, оскільки ніхто з представників виконавчого комітету не з'явився на засідання.Акція протесту продовжилася під стінами міської ради, де студенти зустрілися з секретарем Луцькради. Студенти також зазначили, що готові піти на компроміс та погодитися на пільговий проїзд тільки для тих студентів, які не досягли 18 років — це студенти коледжів та профтехучилищ, які не досягли повноліття, а відтак не можуть заробляти гроші самостійно. Мітингувальники пропонували, аби для цієї вікової категорії студентів встановили плату у розмірі половини вартості проїзду — 2,50 грн.Натомість, Григорій Пустовіт зауважив, що рішення виконкому, на яке посилаються студенти було помилковим, у зв'язку з чим його і відмінили. Окрім того зауважив, що місто допомагає студентам, оскільки компенсує пільговий проїзд у електротранспорті. Він за словами секретаря, покриває 90% території міста, проходить біля всіх гуртожитків та навчальних закладів.«Постанову Кабінету міністрів говорить, що оплата здійснюється за рахунок місцевих бюджетів. Яких бюджетів — сказано у наступній статті: обласних бюджетів, Київський міський і Севастопольський міський бюджети. Тому, коли ми говоримо про пільговий проїзд, то місто не повинно надавати пільг згідно постанови, на яку ви посилаєтеся. Але разом з тим, місто не є байдужим до студентів і для цього існує соціальний транспорт — електротранспорт. Він охоплює всі навчальні заклади і гуртожитки. Ним користуються всі категорії пільговиків і ми це питання залагодили у місті», — зауважив Григорій Пустовіт.Попри категоричні заяви міської ради щодо впровадження пільгового проїзду для студентів у міських маршрутках студенти стверджують, що будуть відстоювати свої права у суді. Якщо його рішення буде негативним — подаватимуть на апеляцію.