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Українку в Польщі на смерть збив автомобіль

Українку в Польщі на смерть збив автомобіль
Дві особи загинули в результаті наїзду в неділю легкового автомобіля в населеному пункті Кобильнікі поблизу міста Вишогруд Мазовецького воєводства на сході Польщі.

Серед загиблих є 47-літня громадянка України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тygodnik Polski.

"Дві особи загинули в результаті наїзду в неділю легкового автомобіля в населеному пункті Кобильнікі поблизу міста Вишогруд Мазовецького воєводства на сході Польщі. Серед загиблих є 47-літня громадянка України. Поліція поки що не може встановити особу іншого загиблого. Відомо, що це чоловік", - сказано у повідомлені.

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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