Українку в Польщі на смерть збив автомобіль





Серед загиблих є 47-літня громадянка України. Про це повідомляє



"Дві особи загинули в результаті наїзду в неділю легкового автомобіля в населеному пункті Кобильнікі поблизу міста Вишогруд Мазовецького воєводства на сході Польщі. Серед загиблих є 47-літня громадянка України. Поліція поки що не може встановити особу іншого загиблого. Відомо, що це чоловік", - сказано у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дві особи загинули в результаті наїзду в неділю легкового автомобіля в населеному пункті Кобильнікі поблизу міста Вишогруд Мазовецького воєводства на сході Польщі.Серед загиблих є 47-літня громадянка України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тygodnik Polski."Дві особи загинули в результаті наїзду в неділю легкового автомобіля в населеному пункті Кобильнікі поблизу міста Вишогруд Мазовецького воєводства на сході Польщі. Серед загиблих є 47-літня громадянка України. Поліція поки що не може встановити особу іншого загиблого. Відомо, що це чоловік", - сказано у повідомлені.

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