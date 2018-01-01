Українку в Польщі на смерть збив автомобіль
Сьогодні, 20:00
Дві особи загинули в результаті наїзду в неділю легкового автомобіля в населеному пункті Кобильнікі поблизу міста Вишогруд Мазовецького воєводства на сході Польщі.
Серед загиблих є 47-літня громадянка України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тygodnik Polski.
"Дві особи загинули в результаті наїзду в неділю легкового автомобіля в населеному пункті Кобильнікі поблизу міста Вишогруд Мазовецького воєводства на сході Польщі. Серед загиблих є 47-літня громадянка України. Поліція поки що не може встановити особу іншого загиблого. Відомо, що це чоловік", - сказано у повідомлені.
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Серед загиблих є 47-літня громадянка України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тygodnik Polski.
"Дві особи загинули в результаті наїзду в неділю легкового автомобіля в населеному пункті Кобильнікі поблизу міста Вишогруд Мазовецького воєводства на сході Польщі. Серед загиблих є 47-літня громадянка України. Поліція поки що не може встановити особу іншого загиблого. Відомо, що це чоловік", - сказано у повідомлені.
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