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Через кір на Волині закрили шість класів

Через кір на Волині закрили шість класів
Через кір тимчасово зупинили навчання у шістьох класах у школах Волинської області.

Про це УНН повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

"На сьогодні у нас (в області – ред.) є закритими 6 класів у різних школах. Це в місті Луцьк та селі Голоби Ковельського району", – йдеться в повідомленні.

У лабораторному центрі уточнили, що на сьогодні в області зафіксовано 13 діючих спалахів кору. Найбільше – 11 – у навчально-виховних закладах, один – у побуті, один – на підприємстві. Також в області є уражені заклади.

"Крім спалахів, є уражені заклади. Це заклад, у якому є хоча б один випадок кору. Таких в нас (в області – ред.) є 30 уражених", – зазначили у лабораторному центрі.

За останній тиждень в області зафіксували 103 випадки кору, а з початку року – 2 тисячі.

У місті Луцьк за минулий тиждень зареєстрували 22 випадки кору: 11 дорослих і 11 дітей, уточнили в окремому структурному підрозділі "Луцький міськміжрайонний відділ ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України". На сьогодні закритих шкіл у місті немає, через випадки захворюваності припинили навчання в певних класах.

"На сьогодні в нас закриті в гімназії №4 міста Луцьк 4-Г і 3-Д класи з 3 до 16 грудня. По одному випадку. Це рішення дирекції закладу", – зазначили у підрозділі.

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Теги: кір, хвороба, Волинь
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