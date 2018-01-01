Чотири дитячі смерті у вогні: сумні підсумки у Ковельському районі

Упродовж року, що минає, у Ковелі та Ковельському районі трапилося 110 пожеж. У полум’ї загинули 4 дитини.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельської міськради у соціальній мережі Facebook.В осінньо-зимовий період, рятуючись від холоду, люди не завжди дотримуються правил пожежної безпеки. А це рано чи пізно призводить до трагічних наслідків.Цьогоріч у Ковелі та Ковельському районі виникло 110 пожеж, з них 18 - при експлуатації або влаштування пічного опалення. Внаслідок цього загинуло четверо дітей.Для уникнення біди потрібно дотримуватись правил: