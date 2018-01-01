Чотири дитячі смерті у вогні: сумні підсумки у Ковельському районі
Сьогодні, 20:58
Упродовж року, що минає, у Ковелі та Ковельському районі трапилося 110 пожеж. У полум’ї загинули 4 дитини.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельської міськради у соціальній мережі Facebook.
В осінньо-зимовий період, рятуючись від холоду, люди не завжди дотримуються правил пожежної безпеки. А це рано чи пізно призводить до трагічних наслідків.
Цьогоріч у Ковелі та Ковельському районі виникло 110 пожеж, з них 18 - при експлуатації або влаштування пічного опалення. Внаслідок цього загинуло четверо дітей.
Для уникнення біди потрібно дотримуватись правил:
• Перед початком опалювального сезону печі і димоходи необхідно прочистити, відремонтувати і побілити вапняним або глиняним розчином. Тоді на білому фоні можна помітити тріщини, які стають чорними внаслідок проходження через них диму.
• Піч, димова труба в місцях з'єднання з дерев'яними горищними або міжповерховими перекриттями повинні мати потовщення цегельної кладки - оброблення.
• Небезпечно залишати розтоплені печі без нагляду або на догляд малолітніх дітей.
• Вона повинна мати самостійний фундамент і не примикати всією площиною однієї зі стінок до дерев'яних конструкцій, аби між ними залишався повітряний проміжок.
• На дерев’яній підлозі перед топкою необхідно прибити металевий лист, розмірами не менш 50 на 70 см.
• Щоб не допускати перегріву рекомендується топити 2-3 рази на день і не довше, ніж по півтори години.
• Аби уникнути утворення тріщин в кладці, потрібно періодично прочищати димохід від сажі, яка накопичується у ньому. Залучайте для цього спеціалістів.
• Не допускається на печі сушити речі та сирі дрова. Потрібно стежити за тим, щоб меблі, фіранки знаходилися не менше ніж за півметра.
• У місцях, де горючі та важко-горючі конструкції будинків (стіни, перегородки, перекриття, балки) примикають до печей і димохідних труб, необхідно передбачити оброблення вогнезахисними матеріалами.
Будь-яка несправність в електропроводці і порушення правил її експлуатації призводить до пожежі. Особливо небезпечне коротке замикання, яке виникає при сполученні двох проводів з оголеними ділянками (з пошкодженою ізоляцією).
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельської міськради у соціальній мережі Facebook.
В осінньо-зимовий період, рятуючись від холоду, люди не завжди дотримуються правил пожежної безпеки. А це рано чи пізно призводить до трагічних наслідків.
Цьогоріч у Ковелі та Ковельському районі виникло 110 пожеж, з них 18 - при експлуатації або влаштування пічного опалення. Внаслідок цього загинуло четверо дітей.
Для уникнення біди потрібно дотримуватись правил:
• Перед початком опалювального сезону печі і димоходи необхідно прочистити, відремонтувати і побілити вапняним або глиняним розчином. Тоді на білому фоні можна помітити тріщини, які стають чорними внаслідок проходження через них диму.
• Піч, димова труба в місцях з'єднання з дерев'яними горищними або міжповерховими перекриттями повинні мати потовщення цегельної кладки - оброблення.
• Небезпечно залишати розтоплені печі без нагляду або на догляд малолітніх дітей.
• Вона повинна мати самостійний фундамент і не примикати всією площиною однієї зі стінок до дерев'яних конструкцій, аби між ними залишався повітряний проміжок.
• На дерев’яній підлозі перед топкою необхідно прибити металевий лист, розмірами не менш 50 на 70 см.
• Щоб не допускати перегріву рекомендується топити 2-3 рази на день і не довше, ніж по півтори години.
• Аби уникнути утворення тріщин в кладці, потрібно періодично прочищати димохід від сажі, яка накопичується у ньому. Залучайте для цього спеціалістів.
• Не допускається на печі сушити речі та сирі дрова. Потрібно стежити за тим, щоб меблі, фіранки знаходилися не менше ніж за півметра.
• У місцях, де горючі та важко-горючі конструкції будинків (стіни, перегородки, перекриття, балки) примикають до печей і димохідних труб, необхідно передбачити оброблення вогнезахисними матеріалами.
Будь-яка несправність в електропроводці і порушення правил її експлуатації призводить до пожежі. Особливо небезпечне коротке замикання, яке виникає при сполученні двох проводів з оголеними ділянками (з пошкодженою ізоляцією).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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