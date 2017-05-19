Молитва зцілювала хворі суглоби, - волинський священик

У селі Воля-Ковельська на Волині щотижня моляться преподобному Меркурію Чернігівському. Священик переконує, що після молитви миряни із болями у суглобах одужували.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської єпархії УПЦ КП у соціальній мережі Facebook.Щотижня вже протягом року перед іконою преподобного Меркурія тут служать акафіст із проханням про зцілення від недуг опорно-рухового апарату. Настоятель парафії протоієрейкаже, що миряни, які скаржилися на болі в суглобах, після молитовних звернень до преподобного одужували.Нагадаємо, торік у грудні Ковельським районом подорожувала ікона Меркурія Чернігівського із частинкою мощей. Святиню для паломництва тоді передала парафія Великомученика і цілителя Пантелеймона селища Люблинець цього ж благочиння. Під час того богомілля до реліквії приклалися близько півтори тисячі вірян. Відтоді образ преподобного Меркурія намальовано й для парафії Волі-Ковельської.Святий Меркурій (у миру Максим Матвієнко) народився 1870 року в селі Щаснівка теперішнього Бобровицького району Чернігівської області. У зрілому віці в Києво-Печерській лаврі Максима зарахували до братії та постригли в ченці з іменем Меркурій – на честь преподобного посника Печерського, що в Дальніх печерах.Після Жовтневого перевороту 1917 року ієромонах Меркурій став вигнанцем з улюбленої обителі. Він пішов до рідного краю – на Чернігівщину, оселився у селі Бригинці, що недалеко від Щаснівки. Наприкінці 1942 року о. Меркурій став настоятелем місцевої парафії, служачи спочатку в хаті однієї благочестивої жінки. У 1946-му його стараннями збудовано парафіяльний Свято-Троїцький храм, у якому своїми руками зробив престіл (зберігся до сьогодні). На початку п’ятдесятих років о. Меркурія возведено в сан ігумена.Проживши 86 літ, він упокоївся 7 листопада 1956 року та похований на місцевому кладовищі.