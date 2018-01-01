Учасник телешоу із Волині за рік «скинув» 50 кілограмів. ВІДЕО





Героєм свіжого випуску шоу став Сергій Курус з волинського села Хорлупи, який у 38 років важить 238 кілограмів, - пише



Після страшної ДТП, в якій загинув його кум, Сергій стрімко почав заїдати почуття провини. Через кілька років стресу і небажання жити його було вже не впізнати. Зараз Сергій працює далекобійником і тепер перед довгою дорогою постійно бореться зі страхом.



У нього є кохана дружина і двоє діток – 7 років і 9 місяців. У шоу Сергій на всю країну пообіцяв взяти себе в руки та схуднути на 120 кг, аби дружині не було за нього соромно, а сини отримали давно обіцяне – похід із батьком у гори.



За рік щаслива сім’я прийшла у студію, щоправда, у Сергія вийшло позбутися лише 50-ти кілограмів.



Герой програми зізнався, що протягом цього періоду було кілька зривів і депресій, а також через роботу не завжди була можливість багато рухатися і повноцінно займатися спортом. Але він уже розповів про свої перші успіхи та пообіцяв не зупинятися.



Крім цього, чоловік виконав мрію сина – вони сім’єю піднялися на Ведмежу гору в Яремче.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новому шоу «Цієї миті рік потому» на телеканалі СТБ герої на всю країну дають обіцянку змінити щось конкретне у своєму житті, а через рік приходять у студію і діляться досягненнями. Для глядача по той бік екрану цей рік минає за одну мить.Героєм свіжого випуску шоу ставз волинського села Хорлупи, який у 38 років важить 238 кілограмів, - пише Таблоїд Волині Після страшної ДТП, в якій загинув його кум, Сергій стрімко почав заїдати почуття провини. Через кілька років стресу і небажання жити його було вже не впізнати. Зараз Сергій працює далекобійником і тепер перед довгою дорогою постійно бореться зі страхом.У нього є кохана дружина і двоє діток – 7 років і 9 місяців. У шоу Сергій на всю країну пообіцяв взяти себе в руки та схуднути на 120 кг, аби дружині не було за нього соромно, а сини отримали давно обіцяне – похід із батьком у гори.За рік щаслива сім’я прийшла у студію, щоправда, у Сергія вийшло позбутися лише 50-ти кілограмів.Герой програми зізнався, що протягом цього періоду було кілька зривів і депресій, а також через роботу не завжди була можливість багато рухатися і повноцінно займатися спортом. Але він уже розповів про свої перші успіхи та пообіцяв не зупинятися.Крім цього, чоловік виконав мрію сина – вони сім’єю піднялися на Ведмежу гору в Яремче.

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