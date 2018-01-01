вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Учасник телешоу із Волині за рік «скинув» 50 кілограмів. ВІДЕО

Учасник телешоу із Волині за рік «скинув» 50 кілограмів. ВІДЕО
У новому шоу «Цієї миті рік потому» на телеканалі СТБ герої на всю країну дають обіцянку змінити щось конкретне у своєму житті, а через рік приходять у студію і діляться досягненнями. Для глядача по той бік екрану цей рік минає за одну мить.

Героєм свіжого випуску шоу став Сергій Курус з волинського села Хорлупи, який у 38 років важить 238 кілограмів, - пише Таблоїд Волині.

Після страшної ДТП, в якій загинув його кум, Сергій стрімко почав заїдати почуття провини. Через кілька років стресу і небажання жити його було вже не впізнати. Зараз Сергій працює далекобійником і тепер перед довгою дорогою постійно бореться зі страхом.

У нього є кохана дружина і двоє діток – 7 років і 9 місяців. У шоу Сергій на всю країну пообіцяв взяти себе в руки та схуднути на 120 кг, аби дружині не було за нього соромно, а сини отримали давно обіцяне – похід із батьком у гори.

За рік щаслива сім’я прийшла у студію, щоправда, у Сергія вийшло позбутися лише 50-ти кілограмів.

Герой програми зізнався, що протягом цього періоду було кілька зривів і депресій, а також через роботу не завжди була можливість багато рухатися і повноцінно займатися спортом. Але він уже розповів про свої перші успіхи та пообіцяв не зупинятися.

Крім цього, чоловік виконав мрію сина – вони сім’єю піднялися на Ведмежу гору в Яремче.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шоу, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перший підйомник для дітей з особливими потребами з’явився у луцькій школі
Сьогодні, 22:13
Волинь – у топ областей, «уражених» кором
Сьогодні, 21:44
Учасник телешоу із Волині за рік «скинув» 50 кілограмів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:22
Молитва зцілювала хворі суглоби, - волинський священик
Сьогодні, 21:13
Чотири дитячі смерті у вогні: сумні підсумки у Ковельському районі
Сьогодні, 20:58
Схожі новини
На Волині знову знімають шоу «Міняю жінку». ФОТО На Волині знову знімають шоу «Міняю жінку». ФОТО
21 листопад, 08:57
«Модель XL» із Волині демонструвала нову колекцію Андре Тана «Модель XL» із Волині демонструвала нову колекцію Андре Тана
09 листопад, 02:20
Волинянка прийшла на телешоу за трактором. ВІДЕО Волинянка прийшла на телешоу за трактором. ВІДЕО
06 жовтень, 08:09
Для волинської учасниці «Хата на тата» побачення влаштує зірковий «Холостяк». ФОТО Для волинської учасниці «Хата на тата» побачення влаштує зірковий «Холостяк». ФОТО
24 вересень, 14:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перший підйомник для дітей з особливими потребами з’явився у луцькій школі
Сьогодні, 22:13
 0
Волинь – у топ областей, «уражених» кором
Сьогодні, 21:44
 0
Учасник телешоу із Волині за рік «скинув» 50 кілограмів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:22
 0
Молитва зцілювала хворі суглоби, - волинський священик
Сьогодні, 21:13
 0
Чотири дитячі смерті у вогні: сумні підсумки у Ковельському районі
Сьогодні, 20:58
 0
Медіа
відео
1/8