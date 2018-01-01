Перший підйомник для дітей з особливими потребами з’явився у луцькій школі
Сьогодні, 22:13
У нову луцьку школу № 27 привезли спеціальний підйомник для дітей із особливими потребами.
Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко розповіла, що у луцькому ліцеї №27 цими вихідними встановили перший на Волині електричний підйомник нового зразка для дітей з особливими потребами.
Нагадаємо, раніше Уe закладі загальної середньої освіти № 8 у Ковелі презентували новий сходинковий підйомник для дітей з особливими потребами.
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Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко розповіла, що у луцькому ліцеї №27 цими вихідними встановили перший на Волині електричний підйомник нового зразка для дітей з особливими потребами.
Нагадаємо, раніше Уe закладі загальної середньої освіти № 8 у Ковелі презентували новий сходинковий підйомник для дітей з особливими потребами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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