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Перший підйомник для дітей з особливими потребами з’явився у луцькій школі

Перший підйомник для дітей з особливими потребами з’явився у луцькій школі
У нову луцьку школу № 27 привезли спеціальний підйомник для дітей із особливими потребами.

Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко розповіла, що у луцькому ліцеї №27 цими вихідними встановили перший на Волині електричний підйомник нового зразка для дітей з особливими потребами.

Нагадаємо, раніше Уe закладі загальної середньої освіти № 8 у Ковелі презентували новий сходинковий підйомник для дітей з особливими потребами.



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Теги: школа, Луцьк
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