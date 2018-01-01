Перший підйомник для дітей з особливими потребами з’явився у луцькій школі





Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



Начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко розповіла, що у луцькому ліцеї №27 цими вихідними встановили перший на Волині електричний підйомник нового зразка для дітей з особливими потребами.



Нагадаємо, раніше Уe закладі загальної середньої освіти № 8 у Ковелі презентували новий сходинковий підйомник для дітей з особливими потребами.







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