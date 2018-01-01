Художниця з Луцька звинуватила у плагіаті Dolce&Gabbana. ФОТО

Альвіна Хамулка помітила плагіат на свою роботу у новій колекції всесвітньо відомих дизайнерів одягу Dolce&Gabbana.



Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, - повідомляє



«Подивишись нову колекцію Dolce&Gabbana Alta MODA 2O18 в Мілані я була дуже здивована, що одна з моделей була дуже схожа на мою. Не сприйміть за високомірність, просто подивіться самі. Не знаю, наскільки можливий такий феноменальний збіг ідей, в кольоровій гамі, фасонах, та в цілому, з різницею 4х років?!» – дивується Альвіна.



За її словами, у 2O14 році вона захистила свій диплом спеціаліста на факультеті дизайну в ЛНТУ з колекцією: «Italy / Da Vinci / Dolce&Gabbana». Прототипами стали стиль D&G, Ульяни Сергеенко, Valentino. А натхненням стала сама Італія та геній свого часу Леонардо Да Вінчі. Художниця у своїй колекції хотіла передати своє бачення італійської жінки, мистецтва і високої культури Італії.



«Я рідко заливаю свої ідеї дизайну одягу в нет, але диплом було захищено і я вирішила поділитись своєю роботою. Я обожнюю Італію, надихаюсь нею, її архітектурою, мистецтвом і, звісно, дизайном. Вважаю, що найкращі модельєри «на ринку» - це модельєри з Італії. Безпосередньо D&G захоплюють своїм стилем і подачею своєї культури та баченням жінки вцілому. Тому частково їхній силует повпливав на мою творчість.Але я не можу передати мого здивування, чи то захоплення, чи то шоку, коли я бачу вкрай схожий дизайн сукні, на показі високої моди в Мілані! У мене й досі змішані почуття. Я люблю Дольче! Але як пояснити цю ситуацію??!», – запитує дівчина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька художницяпомітила плагіат на свою роботу у новій колекції всесвітньо відомих дизайнерів одягу Dolce&Gabbana.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, - повідомляє Таблоїд Волині «Подивишись нову колекцію Dolce&Gabbana Alta MODA 2O18 в Мілані я була дуже здивована, що одна з моделей була дуже схожа на мою. Не сприйміть за високомірність, просто подивіться самі. Не знаю, наскільки можливий такий феноменальний збіг ідей, в кольоровій гамі, фасонах, та в цілому, з різницею 4х років?!» – дивується Альвіна.За її словами, у 2O14 році вона захистила свій диплом спеціаліста на факультеті дизайну в ЛНТУ з колекцією: «Italy / Da Vinci / Dolce&Gabbana». Прототипами стали стиль D&G, Ульяни Сергеенко, Valentino. А натхненням стала сама Італія та геній свого часу Леонардо Да Вінчі. Художниця у своїй колекції хотіла передати своє бачення італійської жінки, мистецтва і високої культури Італії.«Я рідко заливаю свої ідеї дизайну одягу в нет, але диплом було захищено і я вирішила поділитись своєю роботою. Я обожнюю Італію, надихаюсь нею, її архітектурою, мистецтвом і, звісно, дизайном. Вважаю, що найкращі модельєри «на ринку» - це модельєри з Італії. Безпосередньо D&G захоплюють своїм стилем і подачею своєї культури та баченням жінки вцілому. Тому частково їхній силует повпливав на мою творчість.Але я не можу передати мого здивування, чи то захоплення, чи то шоку, коли я бачу вкрай схожий дизайн сукні, на показі високої моди в Мілані! У мене й досі змішані почуття. Я люблю Дольче! Але як пояснити цю ситуацію??!», – запитує дівчина.

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