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Народжена і загартована в боях: волинській бригаді виповнилося 4 роки

Народжена і загартована в боях: волинській бригаді виповнилося 4 роки
Чотири роки тому була створена 14-та окрема механізована бригада із Володимира-Волинського, яка народилася та загартувалася в боях.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби військової частини у соціальній мережі Facebook.

«У наших жилах тече кров боротьби і свободи! Ми не визнаємо напівправди і напіввідданості! Ми не дозволимо нікому руйнувати свою державу, катувати свій народ, плямувати славу і честь своєї нації! Кожен із нас і всі ми разом, солдат, сержант і офіцер нашої славетної 14 окремої механізованої бригади, що народилася з поту і крові у виснажливих і кривавих боях за український Донбас, боєм та болем гартувалася на фронтових рубежах, виборює перемогу! І заради пам’яті тих, хто віддав за свободу життя, заради України, українців, і всіх, чиї молитви рятували нас у бою, ми вистоїмо! Правда і перемога за нами!» - йдеться у повідомленні.



Довідково:

14 ОМБР сформована у грудні 2014 року з залишків розформованої 51-ї окремої механізованої бригади й нових мобілізованих. З 51-ї бригади у повному складі перейшли реактивно-артилерійський дивізіон, танковий батальйон, протитанкова батарея і ремонтно-відновлювальний батальйон.


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Теги: 14 бригада, Волинь
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