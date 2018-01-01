ФІФА створить новий турнір – всесвітню Лігу націй





Про це пише



У Парижі відбулося перше засідання робочої групи з питань створення нового турніру, а також реформи Клубного чемпіонату світу.



Робоча група розгляне технічні і спортивні питання, що стосуються календаря, формату, і розподілу путівок на Клубний чемпіонат світу, а також вплив всесвітньої Ліги націй на кваліфікаційні матчі в регіональних конфедерациях.



Свої пропозиції комісія представить на черговому засіданні ради ФІФА, яке відбудеться 15 березня 2019 року в Майамі.



Зазначимо, що у вересні 2018 року стартувала європейська Ліга націй. Турнір був створений з метою зменшити кількість товариських матчів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) планує створити всесвітню Лігу націй.Про це пише РБК-Україна У Парижі відбулося перше засідання робочої групи з питань створення нового турніру, а також реформи Клубного чемпіонату світу.Робоча група розгляне технічні і спортивні питання, що стосуються календаря, формату, і розподілу путівок на Клубний чемпіонат світу, а також вплив всесвітньої Ліги націй на кваліфікаційні матчі в регіональних конфедерациях.Свої пропозиції комісія представить на черговому засіданні ради ФІФА, яке відбудеться 15 березня 2019 року в Майамі.Зазначимо, що у вересні 2018 року стартувала європейська Ліга націй. Турнір був створений з метою зменшити кількість товариських матчів.

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