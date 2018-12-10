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У Франції оголосили надзвичайний стан. ВІДЕО

У Франції оголосили надзвичайний стан. ВІДЕО
Президент Франції Еммануель Макрон записав звернення до нації та ввів у Франції надзвичайний стан у зв’язку з масовими акціями протестів.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Еммануель Макрон записав звернення до французького народу, де оголосив про введення надзвичайного стану у країні. Лідер Франції зазначив, що вибачення для тих, хто допустив насильство, не буде.

«Ми всі бачили, як опортуністи намагалися скористатися невдоволенням народу, ми бачили, як багато хто хотів посіяти анархію і безладдя. Жоден гнів, жодне невдоволення не виправдовують нападу на поліцейських, знищення майна підприємств. Коли починається насильство, припиняється свобода», – сказав він.

Він також зазначив, що з 2019 року мінімальна зарплата у Франції зросте на 100 євро, а також будуть бонуси за підсумками року.

Літнім і малозабезпеченим людям будуть податкові послаблення. Однак податок на багатство не буде повернений.

Макрон додав, що збирається реформувати всю державну систему.



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Теги: Франція, надзвичайний стан
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