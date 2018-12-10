У Франції оголосили надзвичайний стан. ВІДЕО

Еммануель Макрон записав звернення до нації та ввів у Франції надзвичайний стан у зв’язку з масовими акціями протестів.



Про це повідомляють



Еммануель Макрон записав звернення до французького народу, де оголосив про введення надзвичайного стану у країні. Лідер Франції зазначив, що вибачення для тих, хто допустив насильство, не буде.



«Ми всі бачили, як опортуністи намагалися скористатися невдоволенням народу, ми бачили, як багато хто хотів посіяти анархію і безладдя. Жоден гнів, жодне невдоволення не виправдовують нападу на поліцейських, знищення майна підприємств. Коли починається насильство, припиняється свобода», – сказав він.



Він також зазначив, що з 2019 року мінімальна зарплата у Франції зросте на 100 євро, а також будуть бонуси за підсумками року.



Літнім і малозабезпеченим людям будуть податкові послаблення. Однак податок на багатство не буде повернений.



Макрон додав, що збирається реформувати всю державну систему.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Франціїзаписав звернення до нації та ввів у Франції надзвичайний стан у зв’язку з масовими акціями протестів.Про це повідомляють Факти ICTV Еммануель Макрон записав звернення до французького народу, де оголосив про введення надзвичайного стану у країні. Лідер Франції зазначив, що вибачення для тих, хто допустив насильство, не буде.«Ми всі бачили, як опортуністи намагалися скористатися невдоволенням народу, ми бачили, як багато хто хотів посіяти анархію і безладдя. Жоден гнів, жодне невдоволення не виправдовують нападу на поліцейських, знищення майна підприємств. Коли починається насильство, припиняється свобода», – сказав він.Він також зазначив, що з 2019 року мінімальна зарплата у Франції зросте на 100 євро, а також будуть бонуси за підсумками року.Літнім і малозабезпеченим людям будуть податкові послаблення. Однак податок на багатство не буде повернений.Макрон додав, що збирається реформувати всю державну систему.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію