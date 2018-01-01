Похований живцем: будівельника завалило ґрунтом у 6-метровій ямі





Про це повідомляє



«Випадок травматизму із смертельним результатом стався близько 11: 45 на перехресті вулиць Мира і Північної в Індустріальному районі міста. Робітник у віці 46 років загинув під час будівельних робіт: його завалило ґрунтом», - зазначили в поліції.



Факт загибелі людини, додали у відділі, зареєстрований в Журналі єдиного обліку подій Індустріального відділу поліції : «Тіло знаходиться в морзі. Встановлюються обставини трагедії».



В той же час, розповів начальник прес-служби ГУ ДСНС в Харківській області полковник Ігор Лупандін, прибувши за викликом на місце події, рятувальники зробили усі заходи для порятунку людини з ями глибиною 6 метрів, заваленої брилами глини, що обвалилися: «З-під завалу з обережністю був витягнутий чоловік, але він був вже без ознак життя. Медики констатували смерть».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція перевіряє факт загибелі робітника, якого придавило грунтом на будівельному майданчику в Харкові.Про це повідомляє Укрінформ «Випадок травматизму із смертельним результатом стався близько 11: 45 на перехресті вулиць Мира і Північної в Індустріальному районі міста. Робітник у віці 46 років загинув під час будівельних робіт: його завалило ґрунтом», - зазначили в поліції.Факт загибелі людини, додали у відділі, зареєстрований в Журналі єдиного обліку подій Індустріального відділу поліції : «Тіло знаходиться в морзі. Встановлюються обставини трагедії».В той же час, розповів начальник прес-служби ГУ ДСНС в Харківській області полковник, прибувши за викликом на місце події, рятувальники зробили усі заходи для порятунку людини з ями глибиною 6 метрів, заваленої брилами глини, що обвалилися: «З-під завалу з обережністю був витягнутий чоловік, але він був вже без ознак життя. Медики констатували смерть».

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