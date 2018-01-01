У мережі кепкують з комунальників, які у Луцьку вкладали асфальт у дощ. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:31
У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого комунальники вкладали асфальт у дощову погоду, чим викликали сміх у мережі.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Василь Охріменко.
«Як у Луцьку в дощ асфальт укладали!» – пише лучанин.
Він зазначив, що фото зроблені 10 грудня, о 17:45.
«Йде дощик. На перехресті вулиць Дубнівська - Карпенка-Карого майже кілометровий корок. Але асфальт укладають за найновішими технологіями», – йдеться у дописі Василя Охріменка.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав Василь Охріменко.
«Як у Луцьку в дощ асфальт укладали!» – пише лучанин.
Він зазначив, що фото зроблені 10 грудня, о 17:45.
«Йде дощик. На перехресті вулиць Дубнівська - Карпенка-Карого майже кілометровий корок. Але асфальт укладають за найновішими технологіями», – йдеться у дописі Василя Охріменка.
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Коментарі 1
Є така приказка:Дощ іде,а ми скирдуєм,дощ перестав,додом ...Це про них.
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