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У мережі кепкують з комунальників, які у Луцьку вкладали асфальт у дощ. ФОТО. ВІДЕО

У мережі кепкують з комунальників, які у Луцьку вкладали асфальт у дощ. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого комунальники вкладали асфальт у дощову погоду, чим викликали сміх у мережі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Василь Охріменко.

«Як у Луцьку в дощ асфальт укладали!» – пише лучанин.

Він зазначив, що фото зроблені 10 грудня, о 17:45.

«Йде дощик. На перехресті вулиць Дубнівська - Карпенка-Карого майже кілометровий корок. Але асфальт укладають за найновішими технологіями», – йдеться у дописі Василя Охріменка.
У мережі кепкують з комунальників, які у Луцьку вкладали асфальт у дощ. ФОТО. ВІДЕО
У мережі кепкують з комунальників, які у Луцьку вкладали асфальт у дощ. ФОТО. ВІДЕО
У мережі кепкують з комунальників, які у Луцьку вкладали асфальт у дощ. ФОТО. ВІДЕО
У мережі кепкують з комунальників, які у Луцьку вкладали асфальт у дощ. ФОТО. ВІДЕО
У мережі кепкують з комунальників, які у Луцьку вкладали асфальт у дощ. ФОТО. ВІДЕО
У мережі кепкують з комунальників, які у Луцьку вкладали асфальт у дощ. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: ремонт, Луцьк, комунальник
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Коментарі 1
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Є така приказка:Дощ іде,а ми скирдуєм,дощ перестав,додом ...Це про них.
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