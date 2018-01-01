У мережі кепкують з комунальників, які у Луцьку вкладали асфальт у дощ. ФОТО. ВІДЕО





Про це на своїй сторінці у Facebook написав Василь Охріменко.



«Як у Луцьку в дощ асфальт укладали!» – пише лучанин.



Він зазначив, що фото зроблені 10 грудня, о 17:45.



«Йде дощик. На перехресті вулиць Дубнівська - Карпенка-Карого майже кілометровий корок. Але асфальт укладають за найновішими технологіями», – йдеться у дописі Василя Охріменка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого комунальники вкладали асфальт у дощову погоду, чим викликали сміх у мережі.Про це на своїй сторінці у Facebook написав«Як у Луцьку в дощ асфальт укладали!» – пише лучанин.Він зазначив, що фото зроблені 10 грудня, о 17:45.«Йде дощик. На перехресті вулиць Дубнівська - Карпенка-Карого майже кілометровий корок. Але асфальт укладають за найновішими технологіями», – йдеться у дописі Василя Охріменка.

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