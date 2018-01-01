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На Волині горіла лазня. ФОТО

На Волині горіла лазня. ФОТО
У Любомлі на вулиці Івана Мазепи сталася пожежа.

Про це пише Район.Любомль.

Пожежа виникла у понеділок, 10 грудня, о 16:30.

На місце події виїжджали ДПРЧ №10 м. Любомль.

«Внаслідок пожежі знищено кімнату 3 на 4 метра, 2 метра квадратних підлоги. Пошкоджено 20 метрів квадратних дерев'яних конструкцій та дерев'яного облицювання, меблі», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.
На Волині горіла лазня. ФОТО
На Волині горіла лазня. ФОТО
На Волині горіла лазня. ФОТО
На Волині горіла лазня. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, Любомль
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