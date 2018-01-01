На Волині горіла лазня. ФОТО

Івана Мазепи сталася пожежа.



Про це пише



Пожежа виникла у понеділок, 10 грудня, о 16:30.



На місце події виїжджали ДПРЧ №10 м. Любомль.



«Внаслідок пожежі знищено кімнату 3 на 4 метра, 2 метра квадратних підлоги. Пошкоджено 20 метрів квадратних дерев'яних конструкцій та дерев'яного облицювання, меблі», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.



Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.



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