На Волині горіла лазня. ФОТО

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У Любомлі на вулиці Івана Мазепи сталася пожежа.
Про це пише Район.Любомль.
Пожежа виникла у понеділок, 10 грудня, о 16:30.
На місце події виїжджали ДПРЧ №10 м. Любомль.
«Внаслідок пожежі знищено кімнату 3 на 4 метра, 2 метра квадратних підлоги. Пошкоджено 20 метрів квадратних дерев'яних конструкцій та дерев'яного облицювання, меблі», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.
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Про це пише Район.Любомль.
Пожежа виникла у понеділок, 10 грудня, о 16:30.
На місце події виїжджали ДПРЧ №10 м. Любомль.
«Внаслідок пожежі знищено кімнату 3 на 4 метра, 2 метра квадратних підлоги. Пошкоджено 20 метрів квадратних дерев'яних конструкцій та дерев'яного облицювання, меблі», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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