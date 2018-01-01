У Луцьку вночі горіла будівля сервісного центру МВС. ФОТО. ВІДЕО





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Як повідомили у коментарі інформаційному агентству у прес-службі ДСНС, виклик про пожежу надійшов о 1.05. На місці події працювали 4 пожежних автомобіля та 2 автомобіля спеціального призначення. Ліквідувати пожежу вдалось о 2 ночі. Вогонь повністю знищив дах на площі 200 квадратних метрів та перекриття. Причини пожежі встановлюються.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Конякіна горіла будівля Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.Як повідомили у коментарі інформаційному агентству у прес-службі ДСНС, виклик про пожежу надійшов о 1.05. На місці події працювали 4 пожежних автомобіля та 2 автомобіля спеціального призначення. Ліквідувати пожежу вдалось о 2 ночі. Вогонь повністю знищив дах на площі 200 квадратних метрів та перекриття. Причини пожежі встановлюються.

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