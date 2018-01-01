Зламав ніс та пошкодив зуби: у Луцьку серед вулиці побили чоловіка
Сьогодні, 10:25
У Луцьку чоловік зламав ніс та пошкодив зуби громадянину.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Учора, 10 грудня, близько 20 години, інспектори отримали повідомлення, що візуально знайома особа нанесла тілесні ушкодження громадянину, а саме, зламала ніс і пошкодила зуби.
Прибувши на місце події, на вулицю Потебні, в Луцьку, патрульні оперативно оглянули прилеглу територію та виявили чоловіка, що підходив під орієнтування. До того ж, на руках у нього були сліди крові.
24-річного хлопця затримали та доставили в міський відділок поліції, де передали слідчому.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Учора, 10 грудня, близько 20 години, інспектори отримали повідомлення, що візуально знайома особа нанесла тілесні ушкодження громадянину, а саме, зламала ніс і пошкодила зуби.
Прибувши на місце події, на вулицю Потебні, в Луцьку, патрульні оперативно оглянули прилеглу територію та виявили чоловіка, що підходив під орієнтування. До того ж, на руках у нього були сліди крові.
24-річного хлопця затримали та доставили в міський відділок поліції, де передали слідчому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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