Зламав ніс та пошкодив зуби: у Луцьку серед вулиці побили чоловіка

У Луцьку чоловік зламав ніс та пошкодив зуби громадянину.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Учора, 10 грудня, близько 20 години, інспектори отримали повідомлення, що візуально знайома особа нанесла тілесні ушкодження громадянину, а саме, зламала ніс і пошкодила зуби.Прибувши на місце події, на вулицю Потебні, в Луцьку, патрульні оперативно оглянули прилеглу територію та виявили чоловіка, що підходив під орієнтування. До того ж, на руках у нього були сліди крові.24-річного хлопця затримали та доставили в міський відділок поліції, де передали слідчому.