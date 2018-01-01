У Княгининівській ОТГ встановлять ще чотири камери





Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомила Олена Твердохліб.



Нагадаємо,



Отож, ккамери розташовуватимуться у таких локаціях:



- с.Зміїнець - траса М19 в районі повороту на вул.Б. Хмельницького;

- с.Княгининок - траса М19 перехрестя вул. Фальківська та вул. Дружби;

- траса М19 поворот вул. Бригадний Двір;

- траса М19 світлофор біля школи, поворот вул. Фруктова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі М19 встановлять чотири камери відеоспостереження.Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомилаНагадаємо, на трасі М19 вже працює декілька камер . Згодом, як зазначила голова ОТГ, встановлять ще чотири.Отож, ккамери розташовуватимуться у таких локаціях:- с.Зміїнець - траса М19 в районі повороту на вул.Б. Хмельницького;- с.Княгининок - траса М19 перехрестя вул. Фальківська та вул. Дружби;- траса М19 поворот вул. Бригадний Двір;- траса М19 світлофор біля школи, поворот вул. Фруктова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію