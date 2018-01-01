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У Княгининівській ОТГ встановлять ще чотири камери

У Княгининівській ОТГ встановлять ще чотири камери
На трасі М19 встановлять чотири камери відеоспостереження.

Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомила Олена Твердохліб.

Нагадаємо, на трасі М19 вже працює декілька камер. Згодом, як зазначила голова ОТГ, встановлять ще чотири.

Отож, ккамери розташовуватимуться у таких локаціях:

- с.Зміїнець - траса М19 в районі повороту на вул.Б. Хмельницького;
- с.Княгининок - траса М19 перехрестя вул. Фальківська та вул. Дружби;
- траса М19 поворот вул. Бригадний Двір;
- траса М19 світлофор біля школи, поворот вул. Фруктова.

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Теги: камери, траса, Волинь
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