Луцьк нагородив грамотами німецьких політиків. ФОТО

За тісну співпрацю з містом Луцьком нагородили німецьких партнерів з краю Ліппе.Нагородження відбулося на позачерговому пленарному засіданні сесії міської ради у вівторок, 11 грудня.До міста луцька прибула делегація з 11 німецьких представників з німецького краю Ліппе, який уже кілька років є містом-партнером Луцька.У складі делегації були керуючий справами адміністрації та політики різних політичних партій парламенту краю Ліппе. Вони отримали подяки за тісну співпрацю з містом та за підтримку двосторонніх ініціатив.Члени делегації подякували за гостинний прийом у місті та висловили сподівання щодо подальшої співпраці.«Для нас висока честь бути на вашому засіданні. Офіційне партнерство ще не є старим, проте воно дуже інтенсивне. У нас регулярні зустрічі по різних галузях. Я радий бувати у вашому місті і радий, нам вдається багато чого досягнути. Я хочу передати вітання від керівника району та всієї адміністрації», – зауважив керуючий справами адміністрації краю