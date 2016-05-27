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Луцьк нагородив грамотами німецьких політиків. ФОТО

Луцьк нагородив грамотами німецьких політиків. ФОТО
За тісну співпрацю з містом Луцьком нагородили німецьких партнерів з краю Ліппе.

Нагородження відбулося на позачерговому пленарному засіданні сесії міської ради у вівторок, 11 грудня.

До міста луцька прибула делегація з 11 німецьких представників з німецького краю Ліппе, який уже кілька років є містом-партнером Луцька.

У складі делегації були керуючий справами адміністрації та політики різних політичних партій парламенту краю Ліппе. Вони отримали подяки за тісну співпрацю з містом та за підтримку двосторонніх ініціатив.

Члени делегації подякували за гостинний прийом у місті та висловили сподівання щодо подальшої співпраці.

«Для нас висока честь бути на вашому засіданні. Офіційне партнерство ще не є старим, проте воно дуже інтенсивне. У нас регулярні зустрічі по різних галузях. Я радий бувати у вашому місті і радий, нам вдається багато чого досягнути. Я хочу передати вітання від керівника району та всієї адміністрації», – зауважив керуючий справами адміністрації краю Ліппе Карл Айтель Йон.
Луцьк нагородив грамотами німецьких політиків. ФОТО
Луцьк нагородив грамотами німецьких політиків. ФОТО
Луцьк нагородив грамотами німецьких політиків. ФОТО
Луцьк нагородив грамотами німецьких політиків. ФОТО
Луцьк нагородив грамотами німецьких політиків. ФОТО
Луцьк нагородив грамотами німецьких політиків. ФОТО
Луцьк нагородив грамотами німецьких політиків. ФОТО

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Теги: співпраця, Ліппе, Луцьк, партнерство
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