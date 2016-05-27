Луцьк нагородив грамотами німецьких політиків. ФОТО
Сьогодні, 10:31
За тісну співпрацю з містом Луцьком нагородили німецьких партнерів з краю Ліппе.
Нагородження відбулося на позачерговому пленарному засіданні сесії міської ради у вівторок, 11 грудня.
До міста луцька прибула делегація з 11 німецьких представників з німецького краю Ліппе, який уже кілька років є містом-партнером Луцька.
У складі делегації були керуючий справами адміністрації та політики різних політичних партій парламенту краю Ліппе. Вони отримали подяки за тісну співпрацю з містом та за підтримку двосторонніх ініціатив.
Члени делегації подякували за гостинний прийом у місті та висловили сподівання щодо подальшої співпраці.
«Для нас висока честь бути на вашому засіданні. Офіційне партнерство ще не є старим, проте воно дуже інтенсивне. У нас регулярні зустрічі по різних галузях. Я радий бувати у вашому місті і радий, нам вдається багато чого досягнути. Я хочу передати вітання від керівника району та всієї адміністрації», – зауважив керуючий справами адміністрації краю Ліппе Карл Айтель Йон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагородження відбулося на позачерговому пленарному засіданні сесії міської ради у вівторок, 11 грудня.
До міста луцька прибула делегація з 11 німецьких представників з німецького краю Ліппе, який уже кілька років є містом-партнером Луцька.
У складі делегації були керуючий справами адміністрації та політики різних політичних партій парламенту краю Ліппе. Вони отримали подяки за тісну співпрацю з містом та за підтримку двосторонніх ініціатив.
Члени делегації подякували за гостинний прийом у місті та висловили сподівання щодо подальшої співпраці.
«Для нас висока честь бути на вашому засіданні. Офіційне партнерство ще не є старим, проте воно дуже інтенсивне. У нас регулярні зустрічі по різних галузях. Я радий бувати у вашому місті і радий, нам вдається багато чого досягнути. Я хочу передати вітання від керівника району та всієї адміністрації», – зауважив керуючий справами адміністрації краю Ліппе Карл Айтель Йон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Figli Migli» розпочала працювати святкова пошта*
Сьогодні, 10:55
Луцьк нагородив грамотами німецьких політиків. ФОТО
Сьогодні, 10:31
У Княгининівській ОТГ встановлять ще чотири камери
Сьогодні, 10:27
Медіа