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У «Figli Migli» розпочала працювати святкова пошта*

У «Figli Migli» розпочала працювати святкова пошта*
З 10 грудня у ДРЦ «Figli Migli» працює чарівна святкова пошта.

Пишіть листи Діду Морозу з найзаповітнішими мріями та приносьте до 29 грудня у ДРЦ «Figli Migli», що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity». Залишайте листи з контактними даними в чарівні поштовій скриньці і помічники Діда Мороза доставлять вам подарунок протягом Новорічних свят.

«Вірте у диво з ТРЦ «ПортCity», адже Ваш лист обов’язково прочитає Дід Мороз!» – зазначили у прес-службі ТРЦ.

У «Figli Migli» розпочала працювати святкова пошта*

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Теги: ПортCity
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