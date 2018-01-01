У «Figli Migli» розпочала працювати святкова пошта*
Сьогодні, 10:55
З 10 грудня у ДРЦ «Figli Migli» працює чарівна святкова пошта.
Пишіть листи Діду Морозу з найзаповітнішими мріями та приносьте до 29 грудня у ДРЦ «Figli Migli», що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity». Залишайте листи з контактними даними в чарівні поштовій скриньці і помічники Діда Мороза доставлять вам подарунок протягом Новорічних свят.
«Вірте у диво з ТРЦ «ПортCity», адже Ваш лист обов’язково прочитає Дід Мороз!» – зазначили у прес-службі ТРЦ.
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Пишіть листи Діду Морозу з найзаповітнішими мріями та приносьте до 29 грудня у ДРЦ «Figli Migli», що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity». Залишайте листи з контактними даними в чарівні поштовій скриньці і помічники Діда Мороза доставлять вам подарунок протягом Новорічних свят.
«Вірте у диво з ТРЦ «ПортCity», адже Ваш лист обов’язково прочитає Дід Мороз!» – зазначили у прес-службі ТРЦ.
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