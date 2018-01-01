У «ПортCity» відбудеться благодійний ярмарок*

До благодійного ярмарку у рамках акції «Тепла іграшка надії» у ТРЦ «ПортCity» залишилося 4 дні.15 грудня о 10:00 у ТРЦ «ПортCity» відбудеться благодійний ярмарок, де можна буде купити хенд-мейд ялинкові іграшки з фетру. Вилучені кошти з продажу іграшок передадуть дітям, хворим на рак.О 15:00 на 1 поверсі ТРЦ «Порт City» відбудеться благодійний концерт від вихованців Палацу учнівської молоді.Ви ще маєте час долучитися до благодійної акції «Тепла іграшка надії».Створюйте цікаві ялинкові іграшки з фетру та приносьте їх на інформаційний відділ арени розваг «Generator City».