У «ПортCity» відбудеться благодійний ярмарок*
Сьогодні, 18:00
До благодійного ярмарку у рамках акції «Тепла іграшка надії» у ТРЦ «ПортCity» залишилося 4 дні.
15 грудня о 10:00 у ТРЦ «ПортCity» відбудеться благодійний ярмарок, де можна буде купити хенд-мейд ялинкові іграшки з фетру. Вилучені кошти з продажу іграшок передадуть дітям, хворим на рак.
О 15:00 на 1 поверсі ТРЦ «Порт City» відбудеться благодійний концерт від вихованців Палацу учнівської молоді.
Ви ще маєте час долучитися до благодійної акції «Тепла іграшка надії».
Створюйте цікаві ялинкові іграшки з фетру та приносьте їх на інформаційний відділ арени розваг «Generator City».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
15 грудня о 10:00 у ТРЦ «ПортCity» відбудеться благодійний ярмарок, де можна буде купити хенд-мейд ялинкові іграшки з фетру. Вилучені кошти з продажу іграшок передадуть дітям, хворим на рак.
О 15:00 на 1 поверсі ТРЦ «Порт City» відбудеться благодійний концерт від вихованців Палацу учнівської молоді.
Ви ще маєте час долучитися до благодійної акції «Тепла іграшка надії».
Створюйте цікаві ялинкові іграшки з фетру та приносьте їх на інформаційний відділ арени розваг «Generator City».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині «обчистили» трьох лісівників
Сьогодні, 18:16
В Україні заборонили вакцину від вітрянки
Сьогодні, 18:08
У «ПортCity» відбудеться благодійний ярмарок*
Сьогодні, 18:00
У головному управлінні Нацполіції Волині – обшуки. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:53
Медіа