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У «ПортCity» відбудеться благодійний ярмарок*

У «ПортCity» відбудеться благодійний ярмарок*
До благодійного ярмарку у рамках акції «Тепла іграшка надії» у ТРЦ «ПортCity» залишилося 4 дні.

15 грудня о 10:00 у ТРЦ «ПортCity» відбудеться благодійний ярмарок, де можна буде купити хенд-мейд ялинкові іграшки з фетру. Вилучені кошти з продажу іграшок передадуть дітям, хворим на рак.

О 15:00 на 1 поверсі ТРЦ «Порт City» відбудеться благодійний концерт від вихованців Палацу учнівської молоді.

Ви ще маєте час долучитися до благодійної акції «Тепла іграшка надії».

Створюйте цікаві ялинкові іграшки з фетру та приносьте їх на інформаційний відділ арени розваг «Generator City».
У «ПортCity» відбудеться благодійний ярмарок*

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Теги: ПортCity
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