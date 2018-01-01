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4-річна дівчинка потрапила до лікарні після побиття матір'ю

4-річна дівчинка потрапила до лікарні після побиття матір'ю
У селі Тухолька Львівської області мати побила свою чотирирічну дитину, після чого дівчинку госпіталізували.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області, - пише УНН.

"Минулого тижня в поліцію звернулася тітка матері. Вона повідомила, що жінка б’є дитину. До будинку, де проживає дівчина, приїхала поліція та служба у справах дітей. На тілі Каріни виявили численні синці. Дитину у матері вилучили та доправили у Сколівську районну лікарню", – повідомили у Нацполіції.

Наразі вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав. Проти матері жінки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 166 КК України за злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною.

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Теги: побиття, дитина, матір
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