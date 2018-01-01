4-річна дівчинка потрапила до лікарні після побиття матір'ю





Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області, - пише



"Минулого тижня в поліцію звернулася тітка матері. Вона повідомила, що жінка б’є дитину. До будинку, де проживає дівчина, приїхала поліція та служба у справах дітей. На тілі Каріни виявили численні синці. Дитину у матері вилучили та доправили у Сколівську районну лікарню", – повідомили у Нацполіції.



Наразі вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав. Проти матері жінки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 166 КК України за злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тухолька Львівської області мати побила свою чотирирічну дитину, після чого дівчинку госпіталізували.Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області, - пише УНН "Минулого тижня в поліцію звернулася тітка матері. Вона повідомила, що жінка б’є дитину. До будинку, де проживає дівчина, приїхала поліція та служба у справах дітей. На тілі Каріни виявили численні синці. Дитину у матері вилучили та доправили у Сколівську районну лікарню", – повідомили у Нацполіції.Наразі вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав. Проти матері жінки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 166 КК України за злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною.

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