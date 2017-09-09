Під Луцьком з'являться «розумні» табло контролю швидкості





Про це повідомила голова громади Олена Твердохліб.



"Маємо на меті встановлення засобів попередження для водіїв, які мандрують через населені пункти нашої громади, про попередження перевищення ними швидкості руху", - повідомила вона.



Мова йде про встановлення трьох таких приладів, які привезуть з Європи.



Також Твердохліб опублікувала технічну характеристику цих засобів попередження перевищення швидкості.



Нагадаємо, у Княгининівській ОТГ





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Княгининівській громаді, що біля Луцька, вирішили встановити «розумні» табло контролю швидкості.Про це повідомила голова громади"Маємо на меті встановлення засобів попередження для водіїв, які мандрують через населені пункти нашої громади, про попередження перевищення ними швидкості руху", - повідомила вона.Мова йде про встановлення трьох таких приладів, які привезуть з Європи.Також Твердохліб опублікувала технічну характеристику цих засобів попередження перевищення швидкості.Нагадаємо, у Княгининівській ОТГ встановлять ще чотири камери відеоспостереження

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