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Під Луцьком з'являться «розумні» табло контролю швидкості

Під Луцьком з'являться «розумні» табло контролю швидкості
У Княгининівській громаді, що біля Луцька, вирішили встановити «розумні» табло контролю швидкості.

Про це повідомила голова громади Олена Твердохліб.

"Маємо на меті встановлення засобів попередження для водіїв, які мандрують через населені пункти нашої громади, про попередження перевищення ними швидкості руху", - повідомила вона.

Мова йде про встановлення трьох таких приладів, які привезуть з Європи.

Також Твердохліб опублікувала технічну характеристику цих засобів попередження перевищення швидкості.

Нагадаємо, у Княгининівській ОТГ встановлять ще чотири камери відеоспостереження.

Під Луцьком з'являться «розумні» табло контролю швидкості

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Теги: Княгининівська ОТГ, транспорт, дорога, швидкість
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