У Луцьку горів сервісний центр МВС: показали фото після пожежі





Фотографії після пожежі опублікувало інтернет-видання



Нагадаємо, загорання трапилось близько 01:00.



Як повідомила прес-служба ДСНС у Волинській області, виклик надійшов о 1:05. На місці працювали 4 пожежних автомобілі та 2 автомобілі спеціального призначення.



Ліквідували пожежу до 2 години ночі.



За словами очільника луцького відділу поліції Олега Клічука, задимлення розпочалося з горища.



Причину пожежі встановлюють.



Зазначимо, що через пожежу центр тимчасово переїде. Куди – повідомлять згодом.

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