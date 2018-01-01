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У Луцьку горів сервісний центр МВС: показали фото після пожежі

У Луцьку горів сервісний центр МВС: показали фото після пожежі
У Луцьку вночі горіла будівля Регіонального сервісного центру МВС, що на вулиці Конякіна.

Фотографії після пожежі опублікувало інтернет-видання Волинь24.

Нагадаємо, загорання трапилось близько 01:00.

Як повідомила прес-служба ДСНС у Волинській області, виклик надійшов о 1:05. На місці працювали 4 пожежних автомобілі та 2 автомобілі спеціального призначення.

Ліквідували пожежу до 2 години ночі.

За словами очільника луцького відділу поліції Олега Клічука, задимлення розпочалося з горища.

Причину пожежі встановлюють.

Зазначимо, що через пожежу центр тимчасово переїде. Куди – повідомлять згодом.

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Теги: пожежа, Луцьк, сервісний центр, МВС
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