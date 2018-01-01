У Луцьку горів сервісний центр МВС: показали фото після пожежі
Сьогодні, 14:20
У Луцьку вночі горіла будівля Регіонального сервісного центру МВС, що на вулиці Конякіна.
Фотографії після пожежі опублікувало інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, загорання трапилось близько 01:00.
Як повідомила прес-служба ДСНС у Волинській області, виклик надійшов о 1:05. На місці працювали 4 пожежних автомобілі та 2 автомобілі спеціального призначення.
Ліквідували пожежу до 2 години ночі.
За словами очільника луцького відділу поліції Олега Клічука, задимлення розпочалося з горища.
Причину пожежі встановлюють.
Зазначимо, що через пожежу центр тимчасово переїде. Куди – повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фотографії після пожежі опублікувало інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, загорання трапилось близько 01:00.
Як повідомила прес-служба ДСНС у Волинській області, виклик надійшов о 1:05. На місці працювали 4 пожежних автомобілі та 2 автомобілі спеціального призначення.
Ліквідували пожежу до 2 години ночі.
За словами очільника луцького відділу поліції Олега Клічука, задимлення розпочалося з горища.
Причину пожежі встановлюють.
Зазначимо, що через пожежу центр тимчасово переїде. Куди – повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні заборонили популярний препарат для корекції губ
Сьогодні, 14:53
У Луцьку горів сервісний центр МВС: показали фото після пожежі
Сьогодні, 14:20
На Волині три громади отримали шкільні автобуси
Сьогодні, 14:19
Медіа