Білорусу, який ганяв п'яним за кермом, «впаяли» штраф на Волині

На Волині за кермом автівки зловили п'яного громадянина Білорусі.Про це повідомили у Любешівському відділення поліції.41-річний громадянин Республіки Білорусь отримав штраф у розмірі 10 тис.200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строком на один рік за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.У грудні цього року патрульні Любешівського відділення поліції поблизу селища Любешів затримали нетверезого водія"Volkswagen Golf".Водій мав ознаки алкосп’яніння (із ротової порожнини було відчутно запах алкоголю, мова водія була невиразною та незмістовною, обличчя було почервоніле). На запитання, чи вживав водій спиртні напої, останній відповів, що вживав та погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою спеціального технічного засобу «Alkotest 6810». Результат тестування засвідчив факт перебування водія у стані алкогольного сп’яніння.Працівники поліції оформили адміністративні матеріали на водія автомобіля за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (порушення п.2.9 «а» ПДР), відповідальність передбачена ч.1.ст. 130 КУпАП.У відповідності до ст. 221 КУпАП розгляд справи здійснено Любешівським районним судом у грудні цього ж року та винесено рішення про накладення штрафу у розмірі 600 НМДГ, що становить 10 тис. 200 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк на 1 рік.