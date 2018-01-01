«Луцк» замість Луцька: з «родзинки» міста зникла буква. ФОТО
Сьогодні, 11:36
У Луцьку зникла літера «Ь» з інсталяції «Я люблю Луцьк», що стоїть на Театральному майдані міста.
Куди ж поділася літера, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖККГ у Луцькраді Юрій Крась.
Він зазначив, що літеру проламали. Тому, можливо, її забрали для того, щоб поремонтувати.
Ці букви, за словами Крася, не призначені для того, щоб на них сідали чи ходили, але люди це роблять, тому букви зазнають пошкоджень.
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Куди ж поділася літера, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖККГ у Луцькраді Юрій Крась.
Він зазначив, що літеру проламали. Тому, можливо, її забрали для того, щоб поремонтувати.
Ці букви, за словами Крася, не призначені для того, щоб на них сідали чи ходили, але люди це роблять, тому букви зазнають пошкоджень.
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Коментарі 3
Тому, можливо, її забрали для того, щоб поремонтувати. Сьогодні не знає це, вчора не знав хто дерева порізав на Київському майдані. Що він взагалі знає? І що він там робить, якщо він нічого ніколи не знає???
Гребе гроші.
Якось всеодно гребе він гроші чи ні , це роблять всі хто при владі і це напевно вже ніколи не виправлять. А так якщо конкретно про цю інсталяцію говорити , то виділіть з бюджету трішки , і зробіть ці букви крепшими , щоб можна було і присісти на них . Тож самі бачите що це роблять всі , бо знаку «сідати/ходити заборонено» немає , огородити теж не вийде , тому я бачу як варіант - забрати на зиму його , і зробити новий ще ліпший
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