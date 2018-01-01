вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Луцк» замість Луцька: з «родзинки» міста зникла буква. ФОТО

«Луцк» замість Луцька: з «родзинки» міста зникла буква. ФОТО
У Луцьку зникла літера «Ь» з інсталяції «Я люблю Луцьк», що стоїть на Театральному майдані міста.

Куди ж поділася літера, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖККГ у Луцькраді Юрій Крась.

Він зазначив, що літеру проламали. Тому, можливо, її забрали для того, щоб поремонтувати.

Ці букви, за словами Крася, не призначені для того, щоб на них сідали чи ходили, але люди це роблять, тому букви зазнають пошкоджень.
«Луцк» замість Луцька: з «родзинки» міста зникла буква. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: інсталяція, Луцьк, курйоз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Тому, можливо, її забрали для того, щоб поремонтувати. Сьогодні не знає це, вчора не знав хто дерева порізав на Київському майдані. Що він взагалі знає? І що він там робить, якщо він нічого ніколи не знає???
Відповісти
Гребе гроші.
Відповісти
Якось всеодно гребе він гроші чи ні , це роблять всі хто при владі і це напевно вже ніколи не виправлять. А так якщо конкретно про цю інсталяцію говорити , то виділіть з бюджету трішки , і зробіть ці букви крепшими , щоб можна було і присісти на них . Тож самі бачите що це роблять всі , бо знаку «сідати/ходити заборонено» немає , огородити теж не вийде , тому я бачу як варіант - забрати на зиму його , і зробити новий ще ліпший
Відповісти
Вибір редактора
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Призначили очільника райвідділу поліції на Волині, де начальник погорів на хабарі
Сьогодні, 11:44
Луцькрада профінансує ремонт службових авто патрульним поліцейським
Сьогодні, 11:39
«Луцк» замість Луцька: з «родзинки» міста зникла буква. ФОТО
Сьогодні, 11:36
Білорусу, який ганяв п'яним за кермом, «впаяли» штраф на Волині
Сьогодні, 11:29
Під Луцьком з'являться «розумні» табло контролю швидкості
Сьогодні, 11:23
Схожі новини
Комунальники не заважатимуть бобрам впорядковувати парк у Луцьку Комунальники не заважатимуть бобрам впорядковувати парк у Луцьку
27 жовтень, 08:11
П’яного лучанина від «снайперів» забрала «броньована» швидка П’яного лучанина від «снайперів» забрала «броньована» швидка
26 жовтень, 22:53
Луцька бабуся виходить із квартири через вікно, бо «кодовий замок – від Сатани» Луцька бабуся виходить із квартири через вікно, бо «кодовий замок – від Сатани»
13 вересень, 00:22
У центрі Луцька припаркована автівка викотилася на дорогу. ФОТО У центрі Луцька припаркована автівка викотилася на дорогу. ФОТО
12 вересень, 15:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві в каналізації знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 12:24
 0
У Луцьку будуть боротися з рекламою наркотиків
Сьогодні, 12:16
 0
Юлію Вусенко знову не пустили у бюджетну комісію
Сьогодні, 11:59
 0
Чому сьогодні не можна лаятися: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:50
 0
Призначили очільника райвідділу поліції на Волині, де начальник погорів на хабарі
Сьогодні, 11:44
 0
Медіа
відео
1/8