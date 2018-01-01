«Луцк» замість Луцька: з «родзинки» міста зникла буква. ФОТО

У Луцьку зникла літера «Ь» з інсталяції «Я люблю Луцьк», що стоїть на Театральному майдані міста.Куди ж поділася літера, у коментарірозповів директор департаменту ЖККГ у ЛуцькрадіВін зазначив, що літеру проламали. Тому, можливо, її забрали для того, щоб поремонтувати.Ці букви, за словами Крася, не призначені для того, щоб на них сідали чи ходили, але люди це роблять, тому букви зазнають пошкоджень.