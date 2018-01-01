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Луцькрада профінансує ремонт службових авто патрульним поліцейським

Луцькрада профінансує ремонт службових авто патрульним поліцейським
Луцька міська рада виділила 100 тисяч гривень управлінню патрульної поліції на ремонт службових автомобілів.

Відповійдне рішення прийняли на позачерговому пленарному засіданні сесії міської ради у вівторок, 11 грудня.

Вказану статтю видатків озвучила начальник департамент фінансів та бюджету Лілія Єлова під час затвердження міського бюджету.

Окрім того, 700 тисяч виділять на освітлення вулиць, 1 мільйон – на поточний ремонт доріг, 60 тисяч – на виплату заробітної плати працівникам КП «Ласка».

Ще 17, 5 мільйонів піде на програму для учасників АТО та їхніх сімей та 4 мільйони гривень – департаменту сім’і, молоді та спорту. Також гроші виділили на медичні та освітні потреби міста.

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Теги: ремонт, поліція, Луцьк, патрульний
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