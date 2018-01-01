Луцькрада профінансує ремонт службових авто патрульним поліцейським
Сьогодні, 11:39
Луцька міська рада виділила 100 тисяч гривень управлінню патрульної поліції на ремонт службових автомобілів.
Відповійдне рішення прийняли на позачерговому пленарному засіданні сесії міської ради у вівторок, 11 грудня.
Вказану статтю видатків озвучила начальник департамент фінансів та бюджету Лілія Єлова під час затвердження міського бюджету.
Окрім того, 700 тисяч виділять на освітлення вулиць, 1 мільйон – на поточний ремонт доріг, 60 тисяч – на виплату заробітної плати працівникам КП «Ласка».
Ще 17, 5 мільйонів піде на програму для учасників АТО та їхніх сімей та 4 мільйони гривень – департаменту сім’і, молоді та спорту. Також гроші виділили на медичні та освітні потреби міста.
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Відповійдне рішення прийняли на позачерговому пленарному засіданні сесії міської ради у вівторок, 11 грудня.
Вказану статтю видатків озвучила начальник департамент фінансів та бюджету Лілія Єлова під час затвердження міського бюджету.
Окрім того, 700 тисяч виділять на освітлення вулиць, 1 мільйон – на поточний ремонт доріг, 60 тисяч – на виплату заробітної плати працівникам КП «Ласка».
Ще 17, 5 мільйонів піде на програму для учасників АТО та їхніх сімей та 4 мільйони гривень – департаменту сім’і, молоді та спорту. Також гроші виділили на медичні та освітні потреби міста.
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