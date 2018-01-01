Чому сьогодні не можна лаятися: прикмети і забобони





Також сьогодні відзначають Міжнародний день танго, - повідомляє



Іменини 11 грудня святкують: Олексій, Андрій, Ганна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Федір.



Народні прикмети на 11 грудня:



– Якщо цього дня до вікна прилетить сойка і почне кричати, то це вважається добрим знаком.



– Весь день холодно і сухо – літо буде спекотним і сухим.



– Якщо сніг випаде вночі – буде лежати, якщо вдень – на довго не затримається.



– Зійшла багряна зоря – чекайте великих вітрів.



Що можна робити 11 грудня



1. На успіх у справах допомагає таке ворожіння: візьміть в кулак жменьку монет і розкиньте. Якщо першою знайдете найдрібнішу – успіху не чекайте, якщо ж знайдете гривню – очікуйте фінансового злету.



2. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.



Що не можна робити 11 грудня



1. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.



2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 грудня 2018 року вшановують пам'ять трьох святих – Василя, Стефана, Григорія.Також сьогодні відзначають Міжнародний день танго, - повідомляє канал 24 Іменини 11 грудня святкують: Олексій, Андрій, Ганна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Федір.– Якщо цього дня до вікна прилетить сойка і почне кричати, то це вважається добрим знаком.– Весь день холодно і сухо – літо буде спекотним і сухим.– Якщо сніг випаде вночі – буде лежати, якщо вдень – на довго не затримається.– Зійшла багряна зоря – чекайте великих вітрів.1. На успіх у справах допомагає таке ворожіння: візьміть в кулак жменьку монет і розкиньте. Якщо першою знайдете найдрібнішу – успіху не чекайте, якщо ж знайдете гривню – очікуйте фінансового злету.2. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.1. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

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