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Призначили очільника райвідділу поліції на Волині, де начальник погорів на хабарі

Призначили очільника райвідділу поліції на Волині, де начальник погорів на хабарі
На Волині Любешівське відділення поліції очолив майор поліції Сергій Володимирович Ляшук.

Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.

Нагадаємо, що екс-начальник цього відділу поліції Олег Матчук погорів на хабарі. Правоохоронця викрили 28 листопада під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 1200 доларів США. 30 листопада йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Попри те, що заставу сумою 147 тисяч внесли, захист оскаржує рішення першої інстанції про запобіжний захід.

Представили нового в.о. начальника Любешівського відділення поліції Сергія Володимировича Ляшука 4 грудня.

"Представлення провів заступник начальника ГУНП у Волинській області Климовський Олександр Олександрович.Наказ про призначення Сергія Ляшука 3 грудня 2018 року підписав начальник ГУ НП у Волинській області", - йдется у повідомлені.

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Теги: поліція, хабар, Олег Матчук, Любешів
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