Призначили очільника райвідділу поліції на Волині, де начальник погорів на хабарі

Сергій Володимирович Ляшук.



Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.



Нагадаємо, що екс-начальник цього відділу поліції Олег Матчук



Представили нового в.о. начальника Любешівського відділення поліції Сергія Володимировича Ляшука 4 грудня.



"Представлення провів заступник начальника ГУНП у Волинській області Климовський Олександр Олександрович.Наказ про призначення Сергія Ляшука 3 грудня 2018 року підписав начальник ГУ НП у Волинській області", - йдется у повідомлені.



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