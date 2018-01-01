Призначили очільника райвідділу поліції на Волині, де начальник погорів на хабарі
Сьогодні, 11:44
На Волині Любешівське відділення поліції очолив майор поліції Сергій Володимирович Ляшук.
Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
Нагадаємо, що екс-начальник цього відділу поліції Олег Матчук погорів на хабарі. Правоохоронця викрили 28 листопада під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 1200 доларів США. 30 листопада йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Попри те, що заставу сумою 147 тисяч внесли, захист оскаржує рішення першої інстанції про запобіжний захід.
Представили нового в.о. начальника Любешівського відділення поліції Сергія Володимировича Ляшука 4 грудня.
"Представлення провів заступник начальника ГУНП у Волинській області Климовський Олександр Олександрович.Наказ про призначення Сергія Ляшука 3 грудня 2018 року підписав начальник ГУ НП у Волинській області", - йдется у повідомлені.
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Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
Нагадаємо, що екс-начальник цього відділу поліції Олег Матчук погорів на хабарі. Правоохоронця викрили 28 листопада під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 1200 доларів США. 30 листопада йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Попри те, що заставу сумою 147 тисяч внесли, захист оскаржує рішення першої інстанції про запобіжний захід.
Представили нового в.о. начальника Любешівського відділення поліції Сергія Володимировича Ляшука 4 грудня.
"Представлення провів заступник начальника ГУНП у Волинській області Климовський Олександр Олександрович.Наказ про призначення Сергія Ляшука 3 грудня 2018 року підписав начальник ГУ НП у Волинській області", - йдется у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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