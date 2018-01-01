У Києві в каналізації знайшли тіло чоловіка





Про це



Так, 35-річного чоловіка в каналізаційному колодязі знайшли перехожі після 20:00 у неділю, 9 грудня.



Обставини його загибелі невідомі. Зазначають, що на місці події працювала бригада швидкої медичної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в Голосіївському районі у каналізації знайшли труп невідомого чоловіка.Про це УНН повідомляє з посиланням на джерело.Так, 35-річного чоловіка в каналізаційному колодязі знайшли перехожі після 20:00 у неділю, 9 грудня.Обставини його загибелі невідомі. Зазначають, що на місці події працювала бригада швидкої медичної допомоги.

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