У Києві в каналізації знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 12:24
У Києві в Голосіївському районі у каналізації знайшли труп невідомого чоловіка.
Про це УНН повідомляє з посиланням на джерело.
Так, 35-річного чоловіка в каналізаційному колодязі знайшли перехожі після 20:00 у неділю, 9 грудня.
Обставини його загибелі невідомі. Зазначають, що на місці події працювала бригада швидкої медичної допомоги.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на джерело.
Так, 35-річного чоловіка в каналізаційному колодязі знайшли перехожі після 20:00 у неділю, 9 грудня.
Обставини його загибелі невідомі. Зазначають, що на місці події працювала бригада швидкої медичної допомоги.
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