У Луцьку – акція на підтримку полонених Росією моряків. ФОТО

Над будівлею Волинської облдержадміністрації підняли прапор Військово-Морських сил Збройних сил України. Стяг замайорів на підтримку моряків, захоплених російськими силовиками в Чорному морі 25 листопада.Акція на підтримку полонених моряків відбулася у Луцьку 11 грудня.У заході взяли участь кілька сотень представників силових структур, учасників бойових дій на Донбасі, влада та громадськість. Був присутній також волинський нардепГолова Волинської облдержадміністраціїзауважив, що такий захід спрямований, насамперед, для того, щоб підтримати 24 українських моряків з малих броньованих артилерійських катерів «Нікополь» і «Бердянськ» та буксира «Яни Капу», які перебувають в полоні в Росії. "Цей прапор сьогодні піднімають в усіх районах Волині ще й для того, щоб всі пам’ятали, що в нас є військово-морські сили, військовий флот, який може і має бажання захистити Україну", - додав очільник області.Прапор Військово-Морських сил урочисто підняв атовець з Волині, частиною життя якого стала служба у лавах морської піхоти.Окрім того, усі присутні виконали Гімн України.Зауважимо, що такі акції на підтримку військовополонених моряків, що перебувають під судом Російської Федерації, відбуваються у кожному районі Волині.