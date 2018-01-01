У Луцьку – акція на підтримку полонених Росією моряків. ФОТО
Сьогодні, 13:09
Над будівлею Волинської облдержадміністрації підняли прапор Військово-Морських сил Збройних сил України. Стяг замайорів на підтримку моряків, захоплених російськими силовиками в Чорному морі 25 листопада.
Акція на підтримку полонених моряків відбулася у Луцьку 11 грудня.
У заході взяли участь кілька сотень представників силових структур, учасників бойових дій на Донбасі, влада та громадськість. Був присутній також волинський нардеп Ігор Лапін.
Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко зауважив, що такий захід спрямований, насамперед, для того, щоб підтримати 24 українських моряків з малих броньованих артилерійських катерів «Нікополь» і «Бердянськ» та буксира «Яни Капу», які перебувають в полоні в Росії. "Цей прапор сьогодні піднімають в усіх районах Волині ще й для того, щоб всі пам’ятали, що в нас є військово-морські сили, військовий флот, який може і має бажання захистити Україну", - додав очільник області.
Прапор Військово-Морських сил урочисто підняв атовець з Волині Анатолій Горун, частиною життя якого стала служба у лавах морської піхоти.
Окрім того, усі присутні виконали Гімн України.
Зауважимо, що такі акції на підтримку військовополонених моряків, що перебувають під судом Російської Федерації, відбуваються у кожному районі Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Акція на підтримку полонених моряків відбулася у Луцьку 11 грудня.
У заході взяли участь кілька сотень представників силових структур, учасників бойових дій на Донбасі, влада та громадськість. Був присутній також волинський нардеп Ігор Лапін.
Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко зауважив, що такий захід спрямований, насамперед, для того, щоб підтримати 24 українських моряків з малих броньованих артилерійських катерів «Нікополь» і «Бердянськ» та буксира «Яни Капу», які перебувають в полоні в Росії. "Цей прапор сьогодні піднімають в усіх районах Волині ще й для того, щоб всі пам’ятали, що в нас є військово-морські сили, військовий флот, який може і має бажання захистити Україну", - додав очільник області.
Прапор Військово-Морських сил урочисто підняв атовець з Волині Анатолій Горун, частиною життя якого стала служба у лавах морської піхоти.
Окрім того, усі присутні виконали Гімн України.
Зауважимо, що такі акції на підтримку військовополонених моряків, що перебувають під судом Російської Федерації, відбуваються у кожному районі Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Акція це типу, 2 купуєш 3 річ у подарунок. Це де так в там тамі?
Останні новини
У селищі на Волині горів будинок культури
Сьогодні, 13:25
У Карпатах на туристку напав ведмідь і пошматував руку
Сьогодні, 13:12
У Луцьку – акція на підтримку полонених Росією моряків. ФОТО
Сьогодні, 13:09
У «Промені» відбудеться виставка «Світ каменю»*
Сьогодні, 13:01
Медіа